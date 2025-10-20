Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

शर्मनाक! दोस्त के साथ बैठी थी लड़की, 6 लोग आए और घसीटकर झाड़ियों में ले गए, किया गैंगरेप

Maharashtra News: पुलिस ने छह में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। वारदात में शामिल दो आरोपी नाबालिग बताये जा रहे है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 20, 2025

Rape news

सांकेतिक तस्वीर (Patrika Photo)

महाराष्ट्र (Maharashtra Crime) के परभणी (Parbhani Rape) में एक कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। दिवाली की छुट्टियों में पीड़ित छात्रा अपने दोस्त से मिलने गई थी। जहां उसके साथ तीन दरिंदों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात में शामिल दो आरोपी नाबालिग बताये जा रहे है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, परभणी जिले के जिंतूर तालुका के इटोली में यह घटना 14 अक्टूबर को सुबह करीब साढ़े 11 बजे हुई। बीए प्रथम वर्ष की छात्रा अपने दोस्त के साथ पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी छह अज्ञात लोग वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों से नाम और पहचान पूछी, फिर लड़की का पर्स छीन लिया जिसमें से आरोपियों ने पांच हजार रुपये निकाल लिये। इसके बाद दो लोगों ने युवक को पकड़ लिया और बाकी चार युवती को जबरन दूर ले गए, जहां तीन आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत के अनुसार, चार आरोपियों में से तीन ने बारी-बारी से लड़की के साथ बलात्कार किया। युवक और युवती ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बार-बार आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनसान जगह होने की वजह से घटनास्थल पर कोई उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था।

इतना ही नहीं, चौथे आरोपी ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित को चुप करा दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। हालांकि सदमे में डूबी पीड़िता ने बदनामी के डर से कुछ दिन किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर उसका धैर्य टूट गया और उसने परिवार को वारदात के बारे में बताया। बाद परिवार के साथ जिंतूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और अर्जुन बटकुले, शेषराव शेवाले, शेख साबीर शेख सत्तार, करण मोहिते और दो नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक अभी फरार है।

यह दिल दहला देने वाली घटना पूरे परभणी जिले को झकझोर गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

Updated on:

20 Oct 2025 03:49 pm

Published on:

20 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शर्मनाक! दोस्त के साथ बैठी थी लड़की, 6 लोग आए और घसीटकर झाड़ियों में ले गए, किया गैंगरेप

