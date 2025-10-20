शर्मनाक! दोस्त के साथ बैठी थी लड़की, 6 लोग आए और घसीटकर झाड़ियों में ले गए, किया गैंगरेप

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, परभणी जिले के जिंतूर तालुका के इटोली में यह घटना 14 अक्टूबर को सुबह करीब साढ़े 11 बजे हुई। बीए प्रथम वर्ष की छात्रा अपने दोस्त के साथ पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी छह अज्ञात लोग वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों से नाम और पहचान पूछी, फिर लड़की का पर्स छीन लिया जिसमें से आरोपियों ने पांच हजार रुपये निकाल लिये। इसके बाद दो लोगों ने युवक को पकड़ लिया और बाकी चार युवती को जबरन दूर ले गए, जहां तीन आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।