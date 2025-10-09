21 साल के छात्र ने दूर की तकनीकी गड़बड़ी, तो कायल हुई कंपनी, दी 1.06 करोड़ की नौकरी

छात्र जितेंद्र प्रजापति
महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक 21 साल के इंजीनियरिंग छात्र ने अपनी प्रतिभा से ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। वसई के विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (Vidyavardhini Engineering College) के अंतिम वर्ष के छात्र जितेंद्र प्रजापति (Jitendra Prajapati) ने न केवल अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक करोड़ से अधिक की नौकरी का ऑफर भी हासिल किया है।
दरअसल, Perplexity AI नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में हाल ही में एक तकनीकी समस्या आई थी। कंपनी ने इसे ठीक करने के लिए युवाओं से मदद मांगी थी। जितेंद्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी समझ और तकनीकी ज्ञान के दम पर कुछ ही समय में समस्या हल कर दी।
छात्र की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर कंपनी ने तुरंत उन्हें 1 करोड़ 6 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद की पेशकश की। जितेंद्र की इस कामयाबी से न केवल परिवार बल्कि उसे पढ़ाने वाले शिक्षक भी गर्व महसूस कर रहे है।
कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जितेंद्र प्रजापति पालघर जिले में ऐसे पहले छात्र हैं जिन्हें प्रतिष्ठित कंपनी से इतनी बड़ी नौकरी का ऑफर मिला है। जितेंद्र फिलहाल ठाणे जिले के भायंदर शहर (Bhayandar News) में रहते हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं।
21 साल के जितेंद्र की यह उपलब्धि आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और सही दिशा में प्रयास करे तो कायमाबी खुद कदम चूमने लगती है।
