21 साल के छात्र ने दूर की तकनीकी गड़बड़ी, तो कायल हुई कंपनी, दी 1.06 करोड़ की नौकरी

महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक 21 साल के इंजीनियरिंग छात्र ने अपनी प्रतिभा से ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। वसई के विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (Vidyavardhini Engineering College) के अंतिम वर्ष के छात्र जितेंद्र प्रजापति (Jitendra Prajapati) ने न केवल अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक करोड़ से अधिक की नौकरी का ऑफर भी हासिल किया है।