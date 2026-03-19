महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का दावा- फडणवीस को हटाकर शिंदे को…

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने बड़ा दावा करते हुए राज्य में ‘सियासी खेला’ होने की संभावना जताई है। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कुछ दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि तब शिंदे और पीएम मोदी के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बैठक चली थी। इस दौरान महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत होने की खबर है।