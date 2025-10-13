Maharashtra: ठाकरे भाईयों में इंटरेस्टड नहीं है कांग्रेस? अकेले लड़ेगी चुनाव, हाईकमान से की ये मांग

बैठक में महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में मुंबई महानगरपालिका चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। खबर है कि बैठक में अधिकतर नेताओं ने बीएमसी चुनाव में 'एकला चलो रे' की नीति अपनाने का प्रस्ताव रखा। उनका मानना है कि ठाकरे गुट के साथ गठबंधन का फायदा सिर्फ उन्हें होता है, जबकि कांग्रेस को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि अगर ठाकरे भाईयों के साथ गठबंधन किया गया तो इससे उसके अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस से दूर हो जाएंगे, जिससे संगठन को सीधा नुकसान होता है।