BMC Election: कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को दिया बड़ा झटका, गठबंधन से किया इनकार

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। मुंबई के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। इस फैसले से न केवल महाविकास आघाड़ी (MVA) गठबंधन में हलचल मच गई है, बल्कि भाजपा नीत महायुति गठबंधन को मात देने की उद्धव ठाकरे और शरद पवार की रणनीतियों को भी बड़ा झटका लगा है।