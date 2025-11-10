Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

BMC Election: कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को दिया बड़ा झटका, गठबंधन से किया इनकार

BMC Election: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को करारा झटका दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 10, 2025

Conflict in Mumbai Congress

BMC Election: मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। मुंबई के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। इस फैसले से न केवल महाविकास आघाड़ी (MVA) गठबंधन में हलचल मच गई है, बल्कि भाजपा नीत महायुति गठबंधन को मात देने की उद्धव ठाकरे और शरद पवार की रणनीतियों को भी बड़ा झटका लगा है।

मुंबई में अकेले उतरेगी कांग्रेस

नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, “हमारे स्थानीय नेताओं की राय थी कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर हमने हाईकमान से चर्चा की। हाईकमान ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें, और मुंबई में उसी हिसाब से तय किया गया है कि कांग्रेस आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी।”

कांग्रेस ने BMC चुनाव के लिए कसी कमर

भले ही अभी बीएमसी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुंबई कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में संगठन ने 227 वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए और 1150 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस ने बताया कि अब तक 1150 से अधिक आवेदन संभावित उम्मीदवारों से प्राप्त हुए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण सूची की घोषणा अभी नहीं हुई है।

महाविकास आघाड़ी में बढ़ी चिंता

कांग्रेस के इस कदम से महा विकास आघाड़ी (MVA) के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) शामिल हैं। अब कांग्रेस के अलग होने से इस गठबंधन की एकजुटता और तालमेल पर असर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब मुंबई में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना चाहती है। महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसलिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं।

बता दें कि 2012 के मुंबई के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थीं, लेकिन 2017 में यह संख्या घटकर 31 रह गई थी। इस बार कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर इस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। कांग्रेस ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने मूल वोट बैंक और विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 08:42 pm

Published on:

10 Nov 2025 08:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BMC Election: कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को दिया बड़ा झटका, गठबंधन से किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के बाद अब 92 वर्षीय प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, फैंस में बढ़ी चिंता

Prem Chopra admitted to hospital
बॉलीवुड

Prem Chopra Health: इस बीमारी से बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती

Prem Chopra Health
स्वास्थ्य

महाराष्ट्र: धूं-धूं कर जली तीन मंजिला इमारत, पति-पत्नी, बेटी और नातू की दर्दनाक मौत

Sangali Fire update
मुंबई

वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र, सेहत को लेकर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

Dharmendra Health Update
बॉलीवुड

Maharashtra: मेडिकल कॉलेज की मान्यता हुई रद्द, तो संस्थान निदेशक ने उठाया खौफनाक कदम

Mumbai Police
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.