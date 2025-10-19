भ्रूण का जैविक पिता है आरोपी… बेटी से रेप करने वाले ‘हैवान’ को 20 साल की जेल, जानें पूरा मामला

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों ने अदालत में गवाही दी, जिनमें पीड़िता भी शामिल थी। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अंतिम चरण में अपने बयान बदल दिए, जिसे न्यायालय ने आरोपी और पीड़िता की मां के दबाव का नतीजा माना। हालांकि, डीएनए जांच से यह पुष्टि हुई कि आरोपी और पीड़िता ही भ्रूण के जैविक माता-पिता थे।