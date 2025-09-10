Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर लगा 100 रुपये का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- ये आखिरी मौका… क्या है मामला?

Prithvi Shaw Sapna Gill Molestation Case : यह मामला सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल के कथित छेड़छाड़ के मामले में दर्ज की गई याचिका से जुड़ा है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 10, 2025

Prithvi Shaw Sapna Gill
पृथ्वी शॉ पर सपना गिल ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप (Photo: IANS)

मुंबई की एक अदालत ने टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पर जवाब दाखिल न करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल (Social Media Influencer Sapna Gill Molestation Case) के कथित छेड़छाड़ मामले में दायर याचिका से जुड़ा है।

सपना गिल ने अप्रैल 2024 में दिंडोशी सत्र अदालत (Dindoshi Sessions Court) में एक क्रिमिनल रिविजन अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिस को अंधेरी के एक पब में कथित छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।

सत्र अदालत ने गिल की याचिका पर कई बार पृथ्वी शॉ से जवाब मांगा, लेकिन हर बार उनकी ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई। अदालत ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि उन्हें जवाब देने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शॉ को अब एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 100 रुपये भरना होगा। अदालत ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।

सपना गिल की ओर से पेश अधिवक्ता अली काशिफ खान ने दावा किया कि यह क्रिकेटर शॉ की लगातार देरी करने की रणनीति है और वह कई बार तलब किए जाने के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 15 फरवरी 2023 को मुंबई के अंधेरी स्थित एक पब में हुई घटना से जुड़ा है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, सपना गिल के दोस्त शोभित ठाकुर ने देर रात करीब 1 बजे क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से बार-बार सेल्फी लेने का अनुरोध किया। शॉ द्वारा इनकार करने पर बहस शुरू हो गई।

स्थिति तब बिगड़ी जब शॉ अपने दोस्त आशीष यादव के साथ पब से बाहर निकल रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इस दौरान ठाकुर पर बेसबॉल बैट से हमला किया गया, जबकि शॉ सुरक्षित बाहर निकल गए। इसके बाद ठाकुर और गिल सहित छह लोगों ने कथित रूप से यादव का पीछा किया और 50 हजार रुपये की मांग की।

पुलिस ने इस समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया और 17 फरवरी 2023 को सपना गिल को हिरासत में लिया। उन्हें तीन दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

हालांकि, सपना गिल का आरोप पुलिस की रिपोर्ट से अलग है। उनका आरोप है कि शॉ और यादव ने उन्हें और ठाकुर को अपने वीआईपी टेबल पर ड्रिंक्स के लिए बुलाया था। गिल का कहना है कि जब ठाकुर ने सेल्फी लेनी चाही तो शॉ और यादव ने उस पर हमला कर दिया। गिल ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो शॉ ने उनके साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया।

गिल ने क्रिकेटर के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। मगर मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया और केवल पुलिस जांच का आदेश दिया। इसके बाद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल ने अप्रैल 2024 में दिंडोशी सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया।

Updated on:

10 Sept 2025 12:28 pm

Published on:

10 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर लगा 100 रुपये का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- ये आखिरी मौका… क्या है मामला?

