Cyclone Shakhti: चक्रवात ‘शक्ति’ से महाराष्ट्र और गुजरात को खतरा है या नहीं… मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

Cyclone Shakhti update: अरब सागर में उठे शक्तिशाली चक्रवात ‘शक्ति’ की दिशा अब बदल गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, यह तूफान इस समय उत्तर-पूर्व अरब सागर में सक्रिय है और रास अल हद (ओमान) से लगभग 220 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है। मौसम विभाग का कहना है कि ‘शक्ति’ सोमवार तक पश्चिम-दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और उसके बाद दिशा बदलकर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। इस दौरान इसकी रफ्तार कमजोर पड़ने लगेगी और मंगलवार तक इसका असर काफी हद तक कम हो जाएगा।