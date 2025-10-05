Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Cyclone Shakhti: चक्रवात ‘शक्ति’ से महाराष्ट्र और गुजरात को खतरा है या नहीं… मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

Cyclone Shakti Maharashtra: चक्रवात ‘शक्ति’ अगले 24 घंटों में दिशा बदलेगा और धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा। यह अभी ओमान तट की ओर बढ़ रहा है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 05, 2025

cyclone shakti Maharashtra Alert

Cyclone Shakti Live Update (Patrika Photo)

Cyclone Shakhti update: अरब सागर में उठे शक्तिशाली चक्रवात ‘शक्ति’ की दिशा अब बदल गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, यह तूफान इस समय उत्तर-पूर्व अरब सागर में सक्रिय है और रास अल हद (ओमान) से लगभग 220 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है। मौसम विभाग का कहना है कि ‘शक्ति’ सोमवार तक पश्चिम-दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और उसके बाद दिशा बदलकर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। इस दौरान इसकी रफ्तार कमजोर पड़ने लगेगी और मंगलवार तक इसका असर काफी हद तक कम हो जाएगा।

आईएमडी के मुताबिक, 6 अक्टूबर की सुबह तक इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके बाद यह दिशा बदलकर लगभग पूर्व की ओर मुड़ जाएगा और पश्चिम-मध्य तथा इससे सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर आगे बढ़ते हुए और भी कमजोर पड़ जाएगा।

महाराष्ट्र और गुजरात पर कितना असर पड़ेगा?

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को इस चक्रवात से कोई खतरा नहीं है। मुंबई या कोंकण में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। विभाग ने बताया कि इस हफ्ते शहर में केवल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह तूफान पूरी तरह समुद्र के भीतर बना हुआ है और ओमान की ओर बढ़ रहा है। इसलिए भारत पर इसका असर बेहद सीमित रहेगा। गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि महाराष्ट्र पूरी तरह सुरक्षित है।

वहीं, आईएमडी अहमदाबाद के मुताबिक, चक्रवात शक्ति सोमवार सुबह दिशा बदलते हुए पूर्व-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ेगा। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुजरात पर इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा। 8 अक्टूबर को गुजरात के कुछ हिस्सों जैसे द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली में भारी बारिश की संभावना है।

समुद्र में न जाने की सलाह

हालांकि मुंबई में एहतियात के तौर पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पिछले कई दिनों से मछुआरों की नावें किनारे पर खड़ी हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित हुई है।

समुद्र में अभी भी उथल-पुथल

चक्रवात ‘शक्ति’ फिलहाल ओमान तट के नजदीक पहुंच रहा है और इसकी अधिकतम हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात शक्ति के प्रभाव से गुजरात-उत्तर महाराष्ट्र तट और पाकिस्तान तट पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब होने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को सतर्क रहने की जरूरत है।

हालांकि IMD ने रविवार को मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए आम तौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। अरब सागर में बने इस चक्रवात के कारण अगले कुछ दिनों तक तटीय इलाकों में बौछारें जारी रह सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Oct 2025 01:23 pm

Published on:

05 Oct 2025 01:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Cyclone Shakhti: चक्रवात ‘शक्ति’ से महाराष्ट्र और गुजरात को खतरा है या नहीं… मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

Veteran Indian actress Farida Jalal
बॉलीवुड

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स के रास्ते

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स रास्ते
बॉलीवुड

1 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म में है सबसे लंबा Kissing सीन, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

1 hour 8 minutes This Bollywood
बॉलीवुड

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता
टॉलीवुड

न घर, ना ही काम, खाने के थे लाले, जेब में मात्र 27 पैसे लेकर मुंबई आया था शब्दों का ये जादूगर

javed akhtar recalls struggle days when he arrived mumbai 61 years ago
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.