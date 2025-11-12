महाराष्ट्र में दलित महासंघ के अध्यक्ष की जन्मदिन के दिन हत्या, सांगली में भारी पुलिस बल तैनात

मिली जानकारी के मुताबिक, दलित महासंघ के नेता उत्तम मोहिते का मंगलवार को जन्मदिन था। इस मौके पर मोहिते के घर के बाहर विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जहां समर्थक और स्थानीय लोग बधाई देने पहुंचे थे। रात करीब 12 बजे शाहरुख शेख अपने 8 से 10 साथियों के साथ वहां पहुंचा। बताया जा रहा है कि सभी ने पहले कार्यक्रम में खाना खाया, फिर शुभकामनाएं देने के बहाने मोहिते के पास पहुंचे। इस दौरान अचानक शेख ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहिते पर धारदार हथियार से कई वार किए।