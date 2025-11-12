महाराष्ट्र में दलित महासंघ के अध्यक्ष की जन्मदिन के दिन हत्या, सांगली में भारी पुलिस बल तैनात

सांगली में डबल मर्डर से सनसनी (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के सांगली जिले में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया। दलित महासंघ के सांगली जिला प्रमुख उत्तम मोहिते (Uttam Mohite Murder) की उनके जन्मदिन के दिन ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दौरान हमला करने आए आरोपी शब्या शाहरुख शेख को भी गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। एक ही रात में दो मौतों से सांगली में दहशत का माहौल है।
मिली जानकारी के मुताबिक, दलित महासंघ के नेता उत्तम मोहिते का मंगलवार को जन्मदिन था। इस मौके पर मोहिते के घर के बाहर विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जहां समर्थक और स्थानीय लोग बधाई देने पहुंचे थे। रात करीब 12 बजे शाहरुख शेख अपने 8 से 10 साथियों के साथ वहां पहुंचा। बताया जा रहा है कि सभी ने पहले कार्यक्रम में खाना खाया, फिर शुभकामनाएं देने के बहाने मोहिते के पास पहुंचे। इस दौरान अचानक शेख ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहिते पर धारदार हथियार से कई वार किए।
आरोपियों ने दलित महासंघ नेता के पेट और गर्दन पर लगातार वार किए, जिससे मोहिते मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत सांगली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस बीच, मोहिते के समर्थक भी हमलावरों पर टूट पड़े। गुस्साई भीड़ ने शेख और उसके साथियों को जमकर पीटा। इस झड़प में शाहरुख शेख के पैर में गहरी चोट लगी और वह लहूलुहान हो गया। देखते ही देखते भीड़ ने शाहरुख शेख की पीट-पीटकर हत्या कर दी। शेख के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे सांगली में तनाव फैल गया। रात में ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देर रात तक अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी रही।
फिलहाल हत्या की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि मामला पुरानी रंजिश का हो सकता है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हुई इस घटना की चर्चा सांगली ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और इसमें शामिल सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
