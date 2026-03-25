बच्ची से रेप-हत्या मामले में फांसी की सजा रद्द, बॉम्बे HC बोला- कानूनी सहायता का हकदार है आरोपी

यह मामला नासिक जिले के एक गांव का है, जहां सात साल की बच्ची को आरोपी विलास महाले ने बहाने से अपने पास बुलाया। उसने बच्ची से तंबाकू मंगवाया और फिर उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शव को छिपाने के लिए उसे एक कोने में रखकर ऊपर से टोकरी और कचरा डाल दिया और कमरे को बंद कर फरार हो गया।