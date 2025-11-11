Delhi Blast: दोषियों को 6 महीने में फांसी पर लटकाओ पर मुंबई धमाके जैसा मत करो… सपा नेता की बड़ी मांग

बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की सात लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। यह घटना देश के सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक थी। बीते 21 जुलाई को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सबूतों के अभाव में सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। इनमें से कई आरोपी 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे।