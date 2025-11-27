Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

19 करोड़ का चेक, पाक आर्मी का नंबर…दिल्ली धमाकों का महाराष्ट्र से कनेक्शन? फर्जी IAS गिरफ्तार

Delhi Blast Update: महाराष्ट्र के एक फाइव स्टार होटल में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर करीब छह महीने तक रहने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धमाके के समय वह दिल्ली में मौजूद थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 27, 2025

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार एक महिला से दिल्ली में लाल किले के पास हाल ही में हुए ब्लास्ट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि महिला फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर संभाजीनगर के एक लग्जरी होटल में पिछले छह महीनों से ठहरी थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान में मौजूद व्यक्तियों से संबंध है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला अपना नाम कल्पना भागवत (Kalpana Bhagwat) बता रही है, लेकिन उसके पहचान की पुष्टि अभी की जा रही है। दिल्ली धमाके के समय वह राजधानी में ही मौजूद थी। जिसके बाद जांच का मुख्य फोकस इस बात पर केंद्रित हो गया है कि क्या वह किसी भी तरह से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। जिस होटल के कमरे से उसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी तलाशी के दौरान पुलिस को 2017 का फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र, संदिग्ध आधार कार्ड और कई अहम दस्तावेज मिले।  

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि उसके बैंक खाते में अफगानिस्तान में मौजूद उसके कथित प्रेमी अशरफ खलील और पाकिस्तान में मौजूद उसके भाई अवेद खलील के खातों से बड़ी रकम भेजी गई थी। पुलिस ने उसके कमरे से 19 करोड़ रुपये का एक चेक और 6 लाख रुपये का दूसरा चेक भी बरामद किया।

महिला का पाकिस्तानी कनेक्शन

अदालत में पुलिस की ओर से बताया गया कि महिला के पास 10 अंतरराष्ट्रीय नंबर मिले, जिनमें अफगानिस्तान और पेशावर से जुड़े नंबर शामिल हैं। महिला के पास पाकिस्तान सेना के अधिकारियों और अफगानिस्तान दूतावास से जुड़े नंबर मिले है। उसके मोबाइल में एक नंबर ‘गृह मंत्री OSD’ के नाम से भी मिला। फोन में पाकिस्तान में मौजूद एक व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैट भी डिलीट की गई थी।

पिछले तीन दिनों से आईबी के दो अधिकारी महिला से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि महिला की वास्तविक पहचान पता लगाई जा रही है। फिलहाल अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

गौरतलब हो कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 12 से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस आतंकी हमले में शामिल सभी प्रमुख आरोपी मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े बताए गए हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि संभाजीनगर में पकड़ी गई महिला का इस पूरे नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं।

Updated on:

27 Nov 2025 02:09 pm

Published on:

27 Nov 2025 02:04 pm

