फडणवीस और एकनाथ शिंदे में ‘मनभेद’… मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर क्या कहा?

मुंबई के कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फडणवीस-शिंदे के रिश्तों को लेकर तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने अब इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच जो दो कुर्सियां खाली दिख रहीं थीं, वे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लिए आरक्षित थीं। हर सीट पर मेहमान का नाम लिखा था, इसलिए दोनों नेताओं को व्यवस्था के अनुसार ही बैठना पड़ा।