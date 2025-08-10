160 सीटों की गारंटी देने वाले को छोड़ा, EC और पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? शरद पवार पर फडणवीस का पलटवार

महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी गड़बड़ी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के हालिया दावे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा पलटवार किया है। दरअसल, शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले दो व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात कर राज्य की 288 में से 160 सीटें विपक्ष को जिताने की गारंटी दी थी। पवार के मुताबिक, उन्होंने उन दोनों को राहुल गांधी से भी मिलवाया था, लेकिन कांग्रेस नेता ने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि हमें ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के बीच जाना चाहिए।