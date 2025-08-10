10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

160 सीटों की गारंटी देने वाले को छोड़ा, EC और पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? शरद पवार पर फडणवीस का पलटवार

Devendra Fadanvis on Sharad Pawar: सीएम फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी के दावों के बाद ही शरद पवार यह खुलासा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले उन्होंने कभी भी ईवीएम में हेरफेर के बारे में गांधी के दावों का समर्थन नहीं किया था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 10, 2025

Devendra Fadanvis on Sharad Pawar
देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार

महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी गड़बड़ी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के हालिया दावे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा पलटवार किया है। दरअसल, शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले दो व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात कर राज्य की 288 में से 160 सीटें विपक्ष को जिताने की गारंटी दी थी। पवार के मुताबिक, उन्होंने उन दोनों को राहुल गांधी से भी मिलवाया था, लेकिन कांग्रेस नेता ने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि हमें ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के बीच जाना चाहिए।

रविवार को सीएम फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ नेता शरद पवार के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी है कि इतने बड़े नेता के पास कोई चुनाव को प्रभावित करने की गारंटी लेकर आए और न तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई, न पुलिस से, न ही उन्होंने कोई कार्रवाई की। क्या इसका मतलब यह है कि आपने उनका इस्तेमाल करके देख लिया था? उन्होंने पवार के दावे को सिर्फ कहानी गढ़ने की कोशिश करार दिया।

फडणवीस ने आगे कहा कि चुनाव आयोग कई बार खुली चुनौती दे चुका है कि कोई ईवीएम हैक करके दिखाए, लेकिन अब तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने अपील की कि झूठे आरोप लगाकर जनादेश का अपमान करना बंद होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी की बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे उद्धव ठाकरे, शिंदे बोले- कांग्रेस ने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी
मुंबई
Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT

शरद पवार ने दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो व्यक्तियों ने उनसे नई दिल्ली में मुलाकात की थी और 288 में से 160 निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष की जीत की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया। उन्होंने (गांधी ने) दोनों व्यक्तियों द्वारा कही गयी बात को नजरअंदाज कर दिया। उनका यह भी मानना था कि हमें (विपक्ष को) ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए।’’

इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ‘‘राहुल गांधी के दावों के बाद पवार यह खुलासा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले पवार ने कभी भी ईवीएम में हेरफेर के बारे में गांधी के दावों का समर्थन नहीं किया। चाहे कुछ भी हो, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं… गांधी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सलीम-जावेद की पटकथा जैसी लगती हैं और पवार ने जो कहा है वह भी वैसी ही पटकथा लगती है।’’

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीट जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीट जीतीं। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में से 30 पर जीत हासिल करने वाली महाविकास आघाडी (MVA) ने अपनी हार के लिए ईवीएम में हेराफेरी को जिम्मेदार ठहराया था।

इस पूरे बयानबाजी से साफ है कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक होने वाले निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हमले और तेज होने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

2 करोड़ दो चुनाव जिता देंगे… शरद गुट के नेता का बड़ा दावा, महाराष्ट्र के कई उम्मीदवारों को था ऑफर
मुंबई
Sharad Pawar journalism Story

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Aug 2025 07:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 160 सीटों की गारंटी देने वाले को छोड़ा, EC और पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? शरद पवार पर फडणवीस का पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.