2 करोड़ दो चुनाव जिता देंगे… शरद गुट के नेता का बड़ा दावा, महाराष्ट्र के कई उम्मीदवारों को था ऑफर

शरद पवार गुट के नेता अमर काले ने बताया कि यह ऑफर सीधे किसी नेता ने नहीं दी, बल्कि मीडिएटर यानी बिचौलियों के जरिए दिया गया। उन्होंने कहा, "मैं अकेला नहीं हूं, मेरी तरह कई उम्मीदवारों को यह प्रस्ताव मिला। ऑफर देने वालों ने साफ कहा था कि वह इतने मतों के अंतर से जितवा देंगे, लेकिन इसके लिए 2 करोड़ रुपये देने होंगे। मेरे पास ये लोग सीधे नहीं आए, बल्कि मेरे करीबी कार्यकर्ता से संपर्क किया, जो चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा थे। उन्होंने बताया कि ये लोग मुझसे मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन मैंने तुरंत यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।