Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

फडणवीस के भाई की निर्विरोध जीत पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, कहा- पहले वोट चोरी की, अब उम्मीदवार चुरा रहें

Maharashtra Local Body Elections: सीएम फडणवीस के ममेरे भाई ने नगरसेवक पद का चुनाव बिना किसी मुकाबले के जीत लिया है। यह कांग्रेस प्रत्याशियों के अंतिम समय में नाम वापस लेने के कारण संभव हुआ।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 21, 2025

Congress on CM Devendra Fadnavis

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले ही कुछ सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। कई जगह उम्मीदवार बगैर मुकाबले जीत गए हैं। इनमें दो सीटें खास तौर पर सुर्खियों में हैं, क्योंकि यहां भाजपा के दो प्रभावशाली नेताओं के रिश्तेदार निर्विरोध चुन लिए गए। यह तभी संभव हुआ जब कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। हालांकि कांग्रेस अब इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है।

अमरावती जिले के चिखलदरा नगर परिषद चुनाव (Chikhaldhara Municipal Council Polls) में प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई आल्हाद कलोते (Alhad Kalote) भाजपा के प्रत्याशी थे। वे प्रभाग नंबर एक से मैदान में थे। कांग्रेस ने शेख इशाद शेख को उतारा था, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार सहित कुल सात उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद कलोते निर्विरोध चुन लिए गए। इस पर कांग्रेस की विधायक यशोमती ठाकुर (MLA Yashomati Thakur) ने मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने अपने करीबी को जीताने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया।

CM फडणवीस के करीबी की पत्नी जीतीं

जामनेर नगर परिषद चुनाव (Jamner Municipal Council Polls) में भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन (Sadhana Mahajan) परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं। यह सीट महिलाओं के लिए सामान्य श्रेणी में आरक्षित थी। साधना महाजन पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने सोमवार को नामांकन दाखिल करते समय शक्ति प्रदर्शन भी किया था। गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन था और कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और अजित पवार गुट की एनसीपी के तीनों उम्मीदवारों ने चुनाव से हटने का फैसला कर लिया। इसके बाद साधना महाजन भी बिना किसी मुकाबले निर्वाचित घोषित हो गईं।

कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सीएम फडणवीस पर तीखे आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सिलसिला अब उम्मीदवार चोरी तक पहुंच गया है। सपकाल ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता ही नहीं, उसका भी नाम मतदाता सूची में है। यह मुख्यमंत्री का अशोभनीय कृत्य है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को इसलिए नगरसेवक बनाया गया, जिससे चिखलधरा में जमीन खरीदने में मदद हो।

इन दोनों सियासी घटनाओं पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का पैसा और दबदबा लोकतांत्रिक परंपराओं को कुचलने में लगा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए कि आखिर कैसे कई जगहों पर निर्विरोध चुनाव हो रहा है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धांधली का आरोप, उद्धव सेना बोली- गड़बड़ी ही करनी है तो चुनाव की क्या जरुरत
मुंबई
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 11:38 am

Published on:

21 Nov 2025 11:24 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / फडणवीस के भाई की निर्विरोध जीत पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, कहा- पहले वोट चोरी की, अब उम्मीदवार चुरा रहें

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद

खानदानी विरासत छोड़ 38 की इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में रखा था कदम, अब काम मिलना हुआ बंद
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय ने किया इमोशनल पोस्ट, शेयर की प्यारी तस्वीर तो फैंस ने लुटाया प्यार

Aishwarya Rai Emotional
बॉलीवुड

दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, दिखाया इंडस्ट्री का असली चेहरा

Divya Khosla Kumar leaked call recording with Mukesh Bhatt
बॉलीवुड

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम

40 लाख के बजट में बनी हॉरर फिल्म ने कमाए 1.17 करोड़, पुरानी हवेलियों का खौफ आज भी कायम
बॉलीवुड

अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मेरी गर्लफ्रेंड…

Ahaan Panday React On Relationship with Aneet Padda
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.