फडणवीस के भाई की निर्विरोध जीत पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, कहा- पहले वोट चोरी की, अब उम्मीदवार चुरा रहें

जामनेर नगर परिषद चुनाव (Jamner Municipal Council Polls) में भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन (Sadhana Mahajan) परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं। यह सीट महिलाओं के लिए सामान्य श्रेणी में आरक्षित थी। साधना महाजन पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने सोमवार को नामांकन दाखिल करते समय शक्ति प्रदर्शन भी किया था। गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन था और कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और अजित पवार गुट की एनसीपी के तीनों उम्मीदवारों ने चुनाव से हटने का फैसला कर लिया। इसके बाद साधना महाजन भी बिना किसी मुकाबले निर्वाचित घोषित हो गईं।