महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धांधली का आरोप, उद्धव सेना बोली- गड़बड़ी ही करनी है तो चुनाव की क्या जरुरत

Shiv Sena Uddhav thackerayon Election Commission: महाराष्ट्र में आगामी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की हलचल तेज हो गई है। 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि आयोग भाजपा के साथ मिल गया है और उनके हिसाब से अब काम कर रहा है। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई (Anil Desai) ने अहिल्यानगर (पूर्व में अहमदनगर) की राहाता नगर परिषद चुनाव (Rahata Municipal Council Election) को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।