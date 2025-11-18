फडणवीस ने शिंदे के सामने शिवसेना के मंत्रियों को फटकारा, कहा- आप करे तो सही, भाजपा करे तो गलत

महाराष्ट्र में निकाय चुनावों (Maharashtra Civic Polls) से पहले भाजपा नीत महायुति सरकार के भीतर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के ज्यादातर मंत्री अनुपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि शिवसेना के मंत्री राज्य सचिवालय में थे, लेकिन वह कैबिनेट मीटिंग हॉल में नहीं गए। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान शिंदे भी वहां मौजूद थे।