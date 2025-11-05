‘उद्धव जी मैं आपसे खुश हूं…सिर्फ ताना मारने से काम नहीं चलता’, फडणवीस ने ठाकरे भाईयों को क्यों घेरा?

उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस (Photo: IANS)
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनावों के लिए तैयार है।
कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा, “महायुति के हमारे नेता अपने-अपने स्तर पर गठबंधन पर फैसला लेंगे। भले ही चुनाव के पहले किसी परिस्थिति में गठबंधन न हो, लेकिन चुनाव के बाद महायुति के सभी दल एक साथ रहेंगे।” उन्होंने भरोसा जताया कि महाराष्ट्र की जनता महायुति का ही समर्थन करेगी। भाजपा नीत महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं।
राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।
इस बीच, शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के उन इलाकों का दौरा शुरू किया है, जहां हाल ही में भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं।
ठाकरे के इस दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, “अच्छी बात है कि उद्धव जी मैदान में उतरे हैं, मैं खुश हूं… लेकिन सिर्फ ताने मारने से काम नहीं चलता, वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते।” उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “मैंने कई बार कहा है, जो मुझे विकास पर उद्धव ठाकरे का एक भाषण दिखा देगा, उसे मैं एक हजार रुपये दूंगा।”
वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के मतदाता सूची में गड़बड़ियों और निर्वाचन आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, “राज ठाकरे चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, चुनाव टाले नहीं जा सकते। इसलिए उन्हें आयोग से वैसा जवाब नहीं मिलेगा जैसा वे चाहते हैं।”
