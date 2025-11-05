‘उद्धव जी मैं आपसे खुश हूं…सिर्फ ताना मारने से काम नहीं चलता’, फडणवीस ने ठाकरे भाईयों को क्यों घेरा?

कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा, “महायुति के हमारे नेता अपने-अपने स्तर पर गठबंधन पर फैसला लेंगे। भले ही चुनाव के पहले किसी परिस्थिति में गठबंधन न हो, लेकिन चुनाव के बाद महायुति के सभी दल एक साथ रहेंगे।” उन्होंने भरोसा जताया कि महाराष्ट्र की जनता महायुति का ही समर्थन करेगी। भाजपा नीत महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं।