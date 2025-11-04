महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा, 2 दिसंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे

नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 10 नवंबर से होगी, जिसकी अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है। नामांकन पत्रों की छानबीन 18 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर तय की गई है। चुनाव चिह्नों का वितरण 26 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।