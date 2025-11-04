Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा, 2 दिसंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 04, 2025

Maharashtra Local Body Election 2025 schedule

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने 246 नगरपालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से पूरी की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आज (4 नवंबर) प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा। जबकि 3 दिसंबर को मतों की गिनती होगी।

आचार संहिता लागू हुई

महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 29 महापालिकाएं, 32 जिला परिषदें, 42 नगर पंचायतें, 336 पंचायत समितियां और 246 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पहले चरण में नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे।

निकाय चुनाव का शेड्यूल

नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 10 नवंबर से होगी, जिसकी अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है। नामांकन पत्रों की छानबीन 18 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर तय की गई है। चुनाव चिह्नों का वितरण 26 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

मतदाताओं की संख्या

31 अक्टूबर को जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 7 लाख 3 हजार 576 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 53 लाख 22 हजार 870 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान प्रक्रिया के लिए राज्यभर में 13 हजार कंट्रोल यूनिट स्थापित की जाएंगी।

जानकारी के मुताबिक, कोकण के 17, नासिक के 49, पुणे के 60, छत्रपति संभाजीनगर के 52, अमरावती के 45 और नागपुर के 55 नगर परिषद व नगर पंचायत में पहले चरण में चुनाव होंगे। इस बार उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में भी वृद्धि की गई है।

डुप्लिकेट वोटिंग रोकने के लिए डिक्लेरेशन

राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया है। साथ ही, डुप्लिकेट वोटिंग रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिन मतदाताओं के नाम के आगे ‘डबल स्टार’ का निशान होगा, उनसे यह डिक्लेरेशन ली जाएगी कि वे किसी अन्य क्षेत्र में मतदान नहीं करेंगे।

Updated on:

04 Nov 2025 06:17 pm

Published on:

04 Nov 2025 06:03 pm

