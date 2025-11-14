Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और जीशान सिद्दीकी पर ड्रग तस्कर का बड़ा दावा, दाऊद सिंडिकेट से निकला कनेक्शन

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई और दुबई में आयोजित ये ड्रग्स पार्टियां मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख के जरिए आयोजित की जाती थीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 14, 2025

Bollywood Drug party case

एमडी ड्रग्स मामले में आरोपियों का सनसनीखेज खुलासा

मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित ड्रग्स सिंडिकेट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दुबई से हाल ही में डिपोर्ट कर भारत लाए गए ड्रग्स तस्कर सलीम सोहेल शेख उर्फ ​​लविश (59) ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, शेख ने दावा किया कि उसने देश-विदेश में कई ऐसी ड्रग्स पार्टियां आयोजित की थी जिनमें बॉलीवुड के बड़े सितारों से लेकर कुछ राजनीतिक चेहरे तक शामिल हुए थे।

पुलिस की जांच में पता चला कि मुंबई और दुबई में आयोजित ये ड्रग्स पार्टियां मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख के जरिए चलती थीं। शेख, भगोड़े ड्रग सरगना सलीम डोला का खास आदमी बताया जाता है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़ा हुआ है। इस ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल दाऊद का सहयोगी सलीम डोला का बेटा ताहिर डोला भी आरोपी है, जिसे इसी साल यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। वह अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में है।

तस्कर का दावा- ड्रग्स पार्टियों में शामिल होते थे बड़े-बड़े स्टार

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने अपनी रिमांड अर्जी में दावा किया है कि शेख ने ऐसी पार्टियों का आयोजन किया, जिनमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का मॉडल बेटा अलीशा पारकर, अभिनेत्री नोरा फतेही, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर शामिल हुए थे। इसके अलावा फिल्म निर्माता अब्बास-मस्तान, रैपर लोका, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी उर्फ ओरहान और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी का भी नाम सामने आया है।

हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि शेख के ये दावे अभी केवल आरोप हैं और जांच शुरुआती चरण में है। जरूरत पड़ने पर सभी संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी।

सांगली ड्रग्स फैक्ट्री से मिला सुराग

क्राइम ब्रांच का मानना है कि सलीम शेख अंतरराष्ट्रीय ड्रग और हवाला नेटवर्क से जुड़ी कई अहम कड़ियों को खोल सकता है। यह सिलसिला अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, जब नागपाड़ा से 1.19 लाख रुपये की मेफेड्रोन (एमडी) के साथ एक युवक मोहम्मद शाहरुख शेख को गिरफ्तार किया गया था। धीरे-धीरे सिंडिकेट के कई सप्लायर पकड़े गए, लेकिन बड़ा झटका मार्च 2024 में तब लगा, जब सांगली में मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई।

लग्जरी कारों से होती थी तस्करी

जांच में सामने आया कि यह सांगली ड्रग्स फैक्ट्री सलीम डोला और उसका बेटा ताहिर चल रहे थे। ताहिर को जून में यूएई से निर्वासित कर भारत लाया गया, जबकि उसका एक रिश्तेदार मुस्तफा मोहम्मद खुबावाला भी जुलाई में भारत लाया गया। गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों से केमिकल खरीदकर खुबावाला सांगली भेजता था, जहां से बना हुआ ड्रग्स मुंबई से सटे मीरा रोड तक पहुंचाया जाता था। तस्करों के पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारें थीं, जिनसे वे माल सप्लाई करते थे ताकि शक न हो। नेटवर्क से जुड़ी रकम हवाला के जरिए दुबई में बैठे सरगनाओं तक पहुंचती थी।

विदेश तक फैला नशे का जाल

अधिकारियों के मुताबिक, 5 नवंबर को गिरफ्तार किए गए सलीम शेख ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने कई ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सप्लाई चैन खड़ी की थी। पुलिस के मुताबिक, उसने यह भी कहा कि वह मुंबई और विदेशों में पार्टियों का आयोजन करता था और वहां आने वाले सेलिब्रिटीज को कोकीन, चरस और एमडी जैसी नशे की चोजें उपलब्ध कराता था।

मामला फिलहाल बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल हो चुका है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को खंगाल रही है।

मुंबई क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त लक्ष्मी गौतम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जिनकी सत्यता की जांच की जा रही है। जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

Updated on:

14 Nov 2025 01:15 pm

Published on:

14 Nov 2025 12:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और जीशान सिद्दीकी पर ड्रग तस्कर का बड़ा दावा, दाऊद सिंडिकेट से निकला कनेक्शन

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

