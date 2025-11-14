श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और जीशान सिद्दीकी पर ड्रग तस्कर का बड़ा दावा, दाऊद सिंडिकेट से निकला कनेक्शन

जांच में सामने आया कि यह सांगली ड्रग्स फैक्ट्री सलीम डोला और उसका बेटा ताहिर चल रहे थे। ताहिर को जून में यूएई से निर्वासित कर भारत लाया गया, जबकि उसका एक रिश्तेदार मुस्तफा मोहम्मद खुबावाला भी जुलाई में भारत लाया गया। गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों से केमिकल खरीदकर खुबावाला सांगली भेजता था, जहां से बना हुआ ड्रग्स मुंबई से सटे मीरा रोड तक पहुंचाया जाता था। तस्करों के पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारें थीं, जिनसे वे माल सप्लाई करते थे ताकि शक न हो। नेटवर्क से जुड़ी रकम हवाला के जरिए दुबई में बैठे सरगनाओं तक पहुंचती थी।