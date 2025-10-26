मुंबई में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों रुपए की MD और केमिकल बरामद, सामने आया दुबई कनेक्शन

महाराष्ट्र में एमडी ड्रग्स जब्त (Photo: IANS/File)
मुंबई पुलिस ने वसई के पेल्हर इलाके में एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यहां से करीब 10 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं और केमिकल बरामद किए गए हैं। यह छापा मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल और तिलक नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मारा।
मुंबई पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पालघर जिले के नाला सोपारा क्षेत्र के पेल्हर में रशीद कंपाउंड के भीतर एक केमिकल फैक्ट्री की आड़ में एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा।
छापेमारी में पुलिस को करीब 7 किलो एमडी ड्रग्स, भारी मात्रा में केमिकल और ड्रग्स बनाने के उपकरण मिले। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री का संचालन दुबई से किया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना दुबई में बैठा है।
जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से कई ऐसे सबूत और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस को शक है कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की ड्रग्स फैक्ट्रियां चल रही हैं।
पुलिस की इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क के गहरे कनेक्शन को भी सामने लाया है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई ‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ अभियान का हिस्सा है। हमने करोड़ों की एमडी ड्रग्स जब्त की है और जांच जारी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
