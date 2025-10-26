मुंबई में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करोड़ों रुपए की MD और केमिकल बरामद, सामने आया दुबई कनेक्शन

पुलिस की इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क के गहरे कनेक्शन को भी सामने लाया है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई ‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ अभियान का हिस्सा है। हमने करोड़ों की एमडी ड्रग्स जब्त की है और जांच जारी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।