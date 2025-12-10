10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 192 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra Drugs Factory: डीआरआई ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बड़ी सफलता हासिल की है। जहां मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 10, 2025

Maharashtra Wardha drugs factory

वर्धा में MD ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई (Photo: IANS)

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। DRI ने मेफेड्रोन (MD) बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने मौके से 128 किलोग्राम एमडी ड्रग्स (Mephedrone Drugs) जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 192 करोड़ रुपये है। इस कार्रवाई में फैक्ट्री को चलाने वाले मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ दो अन्य आरोपियों को भी मौके से पकड़ा गया है।

'ऑपरेशन हिनटरलैंड ब्रू' (Operation Hinterland Brew)

जानकारी के अनुसार, इस गुप्त ऑपरेशन को 'ऑपरेशन हिनटरलैंड ब्रू' नाम दिया गया था और यह रविवार तथा सोमवार को अंजाम दिया गया। छापेमारी के दौरान 128 किलो एमडी के साथ DRI ने 245 किलोग्राम नशीला पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और पूरा प्रोसेसिंग सेटअप भी जब्त किया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह ड्रग्स फैक्ट्री वर्धा से लगभग 60 किमी दूर करंजा (घाडगे) के ग्रामीण इलाके में चल रही थी। जांच एजेंसियों की नजर से बचने के अवैध यूनिट को झाड़ियों के बीच एक साधारण टिन-छत वाली शेड में चलाया जा रहा था।

ठिकाना बदलने को मजबूर हुए तस्कर

शुरुआती जांच में पता चला है कि यह अवैध यूनिट कुछ ही महीने पहले स्थापित की गई थी। नागपुर शहर में नारकोटिक्स विरोधी अभियान 'ऑपरेशन थंडर' के तहत बढ़ती निगरानी के कारण तस्करों को अपना ठिकाना नागपुर से सटे वर्धा जिले के इस गांव में शिफ्ट करना पड़ा था। हालांकि वर्धा पुलिस को इस रैकेट के बारे में जानकारी नहीं थी।

इस काले कारोबार में शामिल मास्टरमाइंड खुद को केमिस्ट बताता है और उसी ने यह ड्रग्स फैक्ट्री खड़ी की थी। इसके लिए उसने इलाके में दो प्लॉट खरीदे थे और पूरी उत्पादन प्रक्रिया पर खुद नजर रखता था। अधिकारियों ने पहले इन तीनों आरोपियों को नागपुर में नशीले पदार्थ की खेप ले जाते हुए देखा था। जिसके बाद छानबीन की तो इस छिपी हुई ड्रग्स फैक्ट्री का पता चला।

तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीआरआई उनसे गहन पूछताछ कर रही है, ताकि उनके पूरे सप्लाई चेन का खुलासा किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Dec 2025 01:27 pm

Published on:

10 Dec 2025 12:56 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 192 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शाहरुख खान ने खुद को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- पहले नहीं आती थी नींद लेकिन अब मैं…

Shahrukh Khan
बॉलीवुड

आरजे महवश की बॉलीवुड में एंट्री, इस एक्टर संग करेंगी रोमांस, फिल्म का नाम आया सामने

RJ Mahvash bollywood debut New Movie tedhi hain par meri hain announcement romance with this actor
बॉलीवुड

150 करोड़ पार हुई Dhurandhar, 5 दिन में उड़ाया गर्दा, जानें साल की बाकी फिल्में कैसी रही

Dhurandhar
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जब उड़ीं डेटिंग की खबरें, एक्टर ने कहा था- मैं उन्हें पागलों की तरह…

Did Akahaye Khanna Affair With Aishwarya Rai dhurandhar actor said i am crazy his beauty
बॉलीवुड

आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी… राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

Kabaddi Player Kiran Dadhe Suicide
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.