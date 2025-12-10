महाराष्ट्र में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 192 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। DRI ने मेफेड्रोन (MD) बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने मौके से 128 किलोग्राम एमडी ड्रग्स (Mephedrone Drugs) जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 192 करोड़ रुपये है। इस कार्रवाई में फैक्ट्री को चलाने वाले मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ दो अन्य आरोपियों को भी मौके से पकड़ा गया है।