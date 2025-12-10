बचाओ, बचाओ… चलती ऑटो में कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, शोर मचाने पर सड़क पर फेंका

मुंबई में ऑटो चालक नें 17 वर्षीय छात्रा से की छेड़छाड़ (File Photo)
मुंबई के मालाड इलाके में 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ हैरान करने वाली घटना हुई है। एक 54 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की और जब उसने विरोध किया तो उसे चलती ऑटोरिक्शा से धक्का देकर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की है, जब छात्रा कॉलेज से घर लौटने के लिए एसवी रोड पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। पीड़िता के मुताबिक, वह मालाड वेस्ट जाने के लिए आरोपी की ऑटोरिक्शा में बैठी थी। चालक ने उसे बीच में बैठने के लिए कहा और बहाना बनाया कि सड़क निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए ऑटो एक तरफ झुक सकता है। इसके बाद उसने रिक्शा को गलत दिशा में मोड़ दिया और शीशे से छात्रा को घूरने लगा।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी बार-बार उसे देखकर आंख मार रहा था और अश्लील इशारे कर रहा था। चालक की हरकतों से घबराकर उसने ऑटो रोकने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसने स्पीड बढ़ा दी। हालात बिगड़ते देख छात्रा जोर-जोर से चिल्लाने लगी और मदद की गुहार लगाने लगी। इससे घबराकर आरोपी ने उसे चलती ऑटो से सड़क पर धक्का दे दिया। गिरने से उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। किसी तरह उसने अपनी बहन को फोन किया, जो तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पास के अस्पताल लेकर गई। बाद में लड़की की मां ने मालाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर ऑटो चालक की पहचान हो गई। जांच में पता चला कि आरोपी कांदिवली के लालजीपाड़ा इलाके में रहता है और उसका नाम केशव प्रसाद (54) है।
कुछ घंटों की तलाशी के बाद उसे मथुरादास रोड से पकड़ लिया गया। तब वह अपनी ऑटो में सो रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79, 109 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मलाड पुलिस अब ऑटो चालक के पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने पहले भी इसी तरह की हरकतें की है। इस घटना से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया है।
