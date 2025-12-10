बचाओ, बचाओ… चलती ऑटो में कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, शोर मचाने पर सड़क पर फेंका

पुलिस के अनुसार, पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी बार-बार उसे देखकर आंख मार रहा था और अश्लील इशारे कर रहा था। चालक की हरकतों से घबराकर उसने ऑटो रोकने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसने स्पीड बढ़ा दी। हालात बिगड़ते देख छात्रा जोर-जोर से चिल्लाने लगी और मदद की गुहार लगाने लगी। इससे घबराकर आरोपी ने उसे चलती ऑटो से सड़क पर धक्का दे दिया। गिरने से उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। किसी तरह उसने अपनी बहन को फोन किया, जो तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पास के अस्पताल लेकर गई। बाद में लड़की की मां ने मालाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।