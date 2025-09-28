म्याऊ म्याऊ, हेरोइन, गांजा और नशीली गोलियां… मुंबई में 2.04 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 11 तस्कर गिरफ्तार

मुंबई में 11 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार (Photo: IANS/File)
मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने नशे के कारोबार पर एक और बड़ी चोट की है। शहर के अलग-अलग इलाकों में चलाए गए विशेष ऑपरेशन में 11 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 2 करोड़ 4 लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। इसमें 198 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी/म्याऊ म्याऊ), 6.233 किलो गांजा, 346 ग्राम हेरोइन और 3,460 नशीली गोलियां शामिल हैं।
यह संयुक्त कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स सेल की आजाद मैदान, बांद्रा, कांदिवली, वर्ली और घाटकोपर यूनिट ने मिलकर की। अधिकारियों की टीमों ने मुंबई के धारावी, बांद्रा, भायखला, गोवंडी, गोरेगांव, मालवणी, बोरीवली और माहिम इलाकों में छापेमारी की।
इस कार्रवाई में 11 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी 11 आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारावी में आजाद मैदान यूनिट ने एमडी की अवैध बिक्री का खुलासा किया। यहां से दो लोगों को गिरफ्तार कर 42 लाख रुपये मूल्य का 140 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया। बांद्रा यूनिट ने अलग-अलग छापों में 21,225 रुपए मूल्य का 849 ग्राम गांजा और 6 लाख कीमत का 15 ग्राम हेरोइन जब्त कर दो लोगों को पकड़ा। वर्ली यूनिट ने भायखला से 59100 रुपए मूल्य का 1.182 किलो गांजा जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। माहिम इलाके से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1.24 करोड़ रुपये आंकी गई।
घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी में दबिश देकर 10.4 लाख रुपये मूल्य की 3,460 नशीली गोलियां पकड़ीं। बरामद नशीले पदार्थों में नाइट्रोजेपाम, एल्प्रोजोलम और ट्रामाडोल जैसी नियंत्रित दवाओं की गोलियां हैं। वहीं, गोरेगांव पूर्व, बोरीवली पश्चिम और मलाड पश्चिम में की गई छापेमारी में 58 ग्राम एमडी, 21 ग्राम हेरोइन और 4.202 किलो गांजा मिला।
मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई शहर को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रखेगी और किसी भी कीमत पर नशे के अवैध व्यापार को पनपने नहीं देगी।
