म्याऊ म्याऊ, हेरोइन, गांजा और नशीली गोलियां… मुंबई में 2.04 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 11 तस्कर गिरफ्तार

धारावी में आजाद मैदान यूनिट ने एमडी की अवैध बिक्री का खुलासा किया। यहां से दो लोगों को गिरफ्तार कर 42 लाख रुपये मूल्य का 140 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया। बांद्रा यूनिट ने अलग-अलग छापों में 21,225 रुपए मूल्य का 849 ग्राम गांजा और 6 लाख कीमत का 15 ग्राम हेरोइन जब्त कर दो लोगों को पकड़ा। वर्ली यूनिट ने भायखला से 59100 रुपए मूल्य का 1.182 किलो गांजा जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। माहिम इलाके से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1.24 करोड़ रुपये आंकी गई।