Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Dry Day: 3 दिन तक नहीं बिकेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे

Dry Day in Maharashtra : ड्राई डे के दौरान देशी-विदेशी शराब की बिक्री नहीं होगी। बार से लेकर वाइन शॉप तक हर जगह पाबंदियां लागू रहेंगी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 30, 2025

Dry Day in Maharashtra

Dry Day in Maharashtra (Patrika Photo)

Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्र में दो दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान होना है, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी वजह से राज्य सरकार ने 1 से 3 दिसंबर तक संबंधित क्षेत्रों में ड्राय-डे लागू करने का आदेश दिया है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रहा है, स्थानीय स्तर पर चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है।

तीन दिनों तक शराब बिक्री पर रोक

मतदान वाले जिलों में 1 दिसंबर (मतदान से एक दिन पहले), 2 दिसंबर (मतदान के दिन) और 3 दिसंबर (मतगणना के दिन) को शराब बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इसमें देशी और विदेशी शराब की खुदरा बिक्री, बार और रेस्टोरेंट, वाइन शॉप, बियर शॉप और शराब बेचने/परोसने का लाइसेंस वाले सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं।

ड्राय डे कहां-कहां रहेगा?

राज्य के विभिन्न जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान दो दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहां की सभी संबंधित नगर परिषदों, नगर पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 2 दिसंबर को इन जिलों में होगा मतदान-

पालघर जिला: दहाणु, जव्हार, पालघर, वाडा (नगर पंचायत)

रायगढ़ जिला: अलीबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड-जंजिरा, पनवेल, रोहा, श्रीवर्धन, उरण

रत्नागिरी जिला: चिपलून, देवरुख (नगर पंचायत), गुहागर, खेड, लांजा (नगर पंचायत), राजापुर, रत्नागिरी

सिंधुदुर्ग जिला: कणकवली (नगर पंचायत), मालवण, सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला

ठाणे जिला: अंबरनाथ, कुलगांव-बदलापुर

अहमदनगर जिला: देवलाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगांव, नेवासा (नगर पंचायत), पाथर्डी, राहता, राहुरी

धुले जिला: दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपलनेर, सिंदखेडा (नगर पंचायत), शिरपुर-वरवाडे

जलगांव जिला: जामनेर, अमलनेर, भडगांव, भुसावल, चालीसगांव, चोपड़ा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपुर, मुक्ताईनगर (नगर पंचायत), नशीराबाद, पाचोरा, पारोला, रावेर, सावदा, शेंदूनी (नगर पंचायत), वरणगांव, यावल

नंदुरबार जिला: शहादा, नंदुरबार, नवापुर, तलोदा

नासिक जिला: भगूर, मनमाड़, नांदगांव, सटाना, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपुरी, ओझर

कोल्हापुर जिला: आजरा (नगर पंचायत), चंदगड (नगर पंचायत), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपुर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापुर, मुरगुड, पन्हाला, शिरोळ, वडगांव

पुणे जिला: आलंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी-उरली देवाची, इंदापुर, जेजुरी, जुन्नर, लोनावाला, मालेगांव (नगर पंचायत), मंचर (नगर पंचायत), राजगुरुनगर, सासवड, शिरूर, तलेगांव-दाभाडे, वडगांव (नगर पंचायत)

सांगली जिला: आष्टा, आटपाडी (नगर पंचायत), इस्लामपुर, जत, पळूस, शिराळा (नगर पंचायत), तासगांव, विटा

सातारा जिला: कराड, मलकापुर, मेढा (नगर पंचायत), म्हसवड, पंचगनी, फलटन, रहिमतपुर, सातारा, वाई

सोलापुर जिला: अक्कलकोट, अकलूज, अनगर (नगर पंचायत), बार्शी, दुधनी, करमाला, कुर्डूवाडी, मैदर्गी, मंगलवेडा, मोहोल, पंढरपुर, सांगोला

बीड जिला: अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगांव, परली-वैजनाथ

छत्रपति संभाजीनगर जिला: फुलंब्री (नगर पंचायत), गंगापुर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड, वैजापुर

धाराशिव जिला: भूम, कलंब, मुरुम, नलदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुलजापुर, उमरगा

हिंगोली जिला: बसमतनगर, हिंगोली, कलमनुरी

जालना जिला: अंबड, भोकरदन, परतूर

लातूर जिला: अहमदपुर, औसा, निलंगा, रेनापूर (नगर पंचायत), उदगीर

नांदेड जिला: बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (नगर पंचायत), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट, लोहा

परभणी जिला: गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू, सोनपेठ

अकोला जिला: अकोट, बालापूर, बार्शी-टाकली, हिवरखेडा, मूर्तिजापुर, तेल्हारा

अमरावती जिला: अचलपुर, अंजनगांव सुर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेलवे, चिखलदरा, दर्यापुर, धामनगांव रेलवे, धारणी (नगर पंचायत), मोर्शी, नांदगांव खंडेश्वर (नगर पंचायत), शेंदूरजनाघाट, वरुड

बुलढाना जिला: बुलढाना, चिखली, देऊलगाव राजा, जलगांव जामोद, खामगांव, लोणार, मलकापुर, मेहकर, नांदूरा, शेंगांव, सिंदखेडराजा

वाशिम जिला: कारंजा, मालेगांव (नगर पंचायत), मंगरुलपीर, रिसोड, वाशिम

यवतमाल जिला: आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाल, ढानकी (नगर पंचायत), नेर-नबाबपुर, पांढरकवडा

भंडारा जिला: पवनी, साकोली, शेंदूरवाफा, तुमसर, भंडारा

चंद्रपुर जिला: बल्लारपुर, भद्रावती, भिसी (नगर पंचायत), ब्रह्मपुरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड़, राजूरा, वरोरा

गढ़चिरौली जिला: आरमोरी, देसाईगंज, गढ़चिरौली

गोंदिया जिला: गोंदिया, गोरेगांव (नगर पंचायत), सालेकसा (नगर पंचायत), तिरोडा

नागपुर जिला: बहादुरा (नगर पंचायत), बेसा-पिपला (नगर पंचायत), भिवापुर (नगर पंचायत), बुटीबोरी, डिगडोह, कलमेश्वर-ब्रह्मनी, कामठी, कांद्री-कन्हान (नगर पंचायत), काटोल, खापा, कोंढाली (नगर पंचायत), महादुला (नगर पंचायत), मोहपा, मौदा (नगर पंचायत), नरखेड़, निलडोह (नगर पंचायत), पारशिवनी (नगर पंचायत), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगांव-तरोडी, पांढुर्ना (नगर पंचायत), गोधनी रेलवे (नगर पंचायत), कन्हान-पिपरी, मोवाड, वाडी, येरखेडा (नगर पंचायत)

वर्धा जिला: आर्वी, देवली, हिंगनघाट, पुलगांव, सिंदी रेलवे, वर्धा।

इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए जरूरी बंदोबस्त कर लिए हैं। तीन दिनों की ड्राय डे व्यवस्था भी इसी का हिस्सा है ताकि मतदान और मतगणना बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Nov 2025 12:31 pm

Published on:

30 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Dry Day: 3 दिन तक नहीं बिकेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

Abhishek Sharma Salary, Abhishek Sharma Net worth, Abhishek Sharma BCCI Salary, Abhishek Sharma cars photos,
फैशन

Umesh Passes Away: धर्मेंद्र के बाद इस एक्टर का हुआ निधन, 400 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

Kannada Actor Umesh Passes Away at 80 battle of liver cancer after dharmendra death
टॉलीवुड

‘मैं नहीं जाना चाहती…’ तान्या को चोट पहुंचाने के बाद बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को किया बाहर

'मैं नहीं जाना चाहती...' तान्या को चोट पहुंचाने के बाद बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को किया बाहर
TV न्यूज

सनी–बॉबी से मिलकर छलका शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द, धर्मेंद्र के निधन पर लिखा दिल छू लेने वाला ये पोस्ट

Shatrughan Sinha heartbroken Dharmendra Death meet sunny deol and bobby deol got emotional
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…

धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.