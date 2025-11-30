Dry Day: 3 दिन तक नहीं बिकेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे

Dry Day in Maharashtra (Patrika Photo)
Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्र में दो दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान होना है, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी वजह से राज्य सरकार ने 1 से 3 दिसंबर तक संबंधित क्षेत्रों में ड्राय-डे लागू करने का आदेश दिया है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रहा है, स्थानीय स्तर पर चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है।
मतदान वाले जिलों में 1 दिसंबर (मतदान से एक दिन पहले), 2 दिसंबर (मतदान के दिन) और 3 दिसंबर (मतगणना के दिन) को शराब बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इसमें देशी और विदेशी शराब की खुदरा बिक्री, बार और रेस्टोरेंट, वाइन शॉप, बियर शॉप और शराब बेचने/परोसने का लाइसेंस वाले सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं।
राज्य के विभिन्न जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान दो दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहां की सभी संबंधित नगर परिषदों, नगर पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 2 दिसंबर को इन जिलों में होगा मतदान-
पालघर जिला: दहाणु, जव्हार, पालघर, वाडा (नगर पंचायत)
रायगढ़ जिला: अलीबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड-जंजिरा, पनवेल, रोहा, श्रीवर्धन, उरण
रत्नागिरी जिला: चिपलून, देवरुख (नगर पंचायत), गुहागर, खेड, लांजा (नगर पंचायत), राजापुर, रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग जिला: कणकवली (नगर पंचायत), मालवण, सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला
ठाणे जिला: अंबरनाथ, कुलगांव-बदलापुर
अहमदनगर जिला: देवलाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगांव, नेवासा (नगर पंचायत), पाथर्डी, राहता, राहुरी
धुले जिला: दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपलनेर, सिंदखेडा (नगर पंचायत), शिरपुर-वरवाडे
जलगांव जिला: जामनेर, अमलनेर, भडगांव, भुसावल, चालीसगांव, चोपड़ा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपुर, मुक्ताईनगर (नगर पंचायत), नशीराबाद, पाचोरा, पारोला, रावेर, सावदा, शेंदूनी (नगर पंचायत), वरणगांव, यावल
नंदुरबार जिला: शहादा, नंदुरबार, नवापुर, तलोदा
नासिक जिला: भगूर, मनमाड़, नांदगांव, सटाना, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपुरी, ओझर
कोल्हापुर जिला: आजरा (नगर पंचायत), चंदगड (नगर पंचायत), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपुर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापुर, मुरगुड, पन्हाला, शिरोळ, वडगांव
पुणे जिला: आलंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी-उरली देवाची, इंदापुर, जेजुरी, जुन्नर, लोनावाला, मालेगांव (नगर पंचायत), मंचर (नगर पंचायत), राजगुरुनगर, सासवड, शिरूर, तलेगांव-दाभाडे, वडगांव (नगर पंचायत)
सांगली जिला: आष्टा, आटपाडी (नगर पंचायत), इस्लामपुर, जत, पळूस, शिराळा (नगर पंचायत), तासगांव, विटा
सातारा जिला: कराड, मलकापुर, मेढा (नगर पंचायत), म्हसवड, पंचगनी, फलटन, रहिमतपुर, सातारा, वाई
सोलापुर जिला: अक्कलकोट, अकलूज, अनगर (नगर पंचायत), बार्शी, दुधनी, करमाला, कुर्डूवाडी, मैदर्गी, मंगलवेडा, मोहोल, पंढरपुर, सांगोला
बीड जिला: अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगांव, परली-वैजनाथ
छत्रपति संभाजीनगर जिला: फुलंब्री (नगर पंचायत), गंगापुर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड, वैजापुर
धाराशिव जिला: भूम, कलंब, मुरुम, नलदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुलजापुर, उमरगा
हिंगोली जिला: बसमतनगर, हिंगोली, कलमनुरी
जालना जिला: अंबड, भोकरदन, परतूर
लातूर जिला: अहमदपुर, औसा, निलंगा, रेनापूर (नगर पंचायत), उदगीर
नांदेड जिला: बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (नगर पंचायत), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट, लोहा
परभणी जिला: गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू, सोनपेठ
अकोला जिला: अकोट, बालापूर, बार्शी-टाकली, हिवरखेडा, मूर्तिजापुर, तेल्हारा
अमरावती जिला: अचलपुर, अंजनगांव सुर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेलवे, चिखलदरा, दर्यापुर, धामनगांव रेलवे, धारणी (नगर पंचायत), मोर्शी, नांदगांव खंडेश्वर (नगर पंचायत), शेंदूरजनाघाट, वरुड
बुलढाना जिला: बुलढाना, चिखली, देऊलगाव राजा, जलगांव जामोद, खामगांव, लोणार, मलकापुर, मेहकर, नांदूरा, शेंगांव, सिंदखेडराजा
वाशिम जिला: कारंजा, मालेगांव (नगर पंचायत), मंगरुलपीर, रिसोड, वाशिम
यवतमाल जिला: आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाल, ढानकी (नगर पंचायत), नेर-नबाबपुर, पांढरकवडा
भंडारा जिला: पवनी, साकोली, शेंदूरवाफा, तुमसर, भंडारा
चंद्रपुर जिला: बल्लारपुर, भद्रावती, भिसी (नगर पंचायत), ब्रह्मपुरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड़, राजूरा, वरोरा
गढ़चिरौली जिला: आरमोरी, देसाईगंज, गढ़चिरौली
गोंदिया जिला: गोंदिया, गोरेगांव (नगर पंचायत), सालेकसा (नगर पंचायत), तिरोडा
नागपुर जिला: बहादुरा (नगर पंचायत), बेसा-पिपला (नगर पंचायत), भिवापुर (नगर पंचायत), बुटीबोरी, डिगडोह, कलमेश्वर-ब्रह्मनी, कामठी, कांद्री-कन्हान (नगर पंचायत), काटोल, खापा, कोंढाली (नगर पंचायत), महादुला (नगर पंचायत), मोहपा, मौदा (नगर पंचायत), नरखेड़, निलडोह (नगर पंचायत), पारशिवनी (नगर पंचायत), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगांव-तरोडी, पांढुर्ना (नगर पंचायत), गोधनी रेलवे (नगर पंचायत), कन्हान-पिपरी, मोवाड, वाडी, येरखेडा (नगर पंचायत)
वर्धा जिला: आर्वी, देवली, हिंगनघाट, पुलगांव, सिंदी रेलवे, वर्धा।
इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए जरूरी बंदोबस्त कर लिए हैं। तीन दिनों की ड्राय डे व्यवस्था भी इसी का हिस्सा है ताकि मतदान और मतगणना बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो सके।
