Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Dry Day: पुणे में 10 दिन तक नहीं मिलेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे

Pune Dry Day Liquor Ban : जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर गणेश मंडलों को सात दिनों तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 24, 2025

Maharashtra dry day
Pune Dry Day

Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सव (गणेश चतुर्थी) के दौरान पुणे शहर की कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पुराने पुणे शहर के इलाकों विश्रामबाग, फरासखाना और खडक पुलिस थाने की हद में दस दिनों तक शराब की दुकानें, परमिट रूम, बीयर बार और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने जारी किया है। पहले गणेशोत्सव के दौरान केवल पहले और आखिरी दिन ड्राई डे लागू होता था, लेकिन इस बार पूरे उत्सव में इसका पालन किया जाएगा। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी इसकी सिफारिश जिला अधिकारी से की थी।

बता दें कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले से शराब खरीदकर रखी है तो वह अपने घर के अंदर उसका सेवन कर सकता है। ड्राई डे का नियम केवल बिक्री पर लागू होता है।

दूसरी ओर, जिला कलेक्टर जीतेंद्र डुडी ने शनिवार को आदेश जारी कर गणेश मंडलों को सात दिनों तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी 30 अगस्त से 4 सितंबर तक और विसर्जन के दिन 6 सितंबर के लिए लागू रहेगी। आमतौर पर यह अनुमति 5 दिनों के लिए होती थी, लेकिन इस बार चौथा और पांचवा दिन शनिवार-रविवार पड़ने से भीड़ को देखते हुए इसे सात दिन कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

अकबर ने पर्यूषण पर्व पर बंद करवाए थे बूचड़खाने… जैन समाज की दलील, बॉम्बे HC का नगर निगम को नोटिस
मुंबई
Bombay High Court

कलेक्टर डुडी ने बताया कि गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा प्राप्त होने की वजह से मंडलों से चर्चा के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार ने भी पुणे में समीक्षा बैठक के दौरान इस फैसले की घोषणा की थी।

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (2000 और 2017 संशोधित) नियमों के अनुसार, साल में 15 दिन आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है। यह निर्णय लेने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है। हालांकि, यह छूट अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अदालत जैसे साइलेंस जोन पर लागू नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Aug 2025 03:39 pm

Published on:

24 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Dry Day: पुणे में 10 दिन तक नहीं मिलेगी शराब, इस वजह से सरकार ने घोषित किया ड्राई डे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.