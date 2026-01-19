भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे… एकनाथ शिंदे ने अटकलों पर लगाया विराम, उद्धव का दांव फेल

बीएमसी चुनाव परिणामों की बात करें तो भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 सीटें जीतीं। इस तरह 227 सदस्यीय बीएमसी में महायुति को मामूली बहुमत हासिल हुआ। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। जबकि उसकी सहयोगी राज ठाकरे की मनसे को 6 सीटों पर सफलता मिली। वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें मिलीं। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम ने 8, अजित पवार की एनसीपी को तीन, समाजवादी पार्टी (सपा) को दो और एनसीपी (शरद पवार गुट) को एक सीट पर जीत हासिल हुई। अगर विपक्षी महाविकास आघाडी एकजुट होता है तो उसके पास कुल 106 सीटें होंगी। यह आंकड़ा बीएमसी में मेयर बनाने के लिए बहुमत से सिर्फ 8 सीट कम है।