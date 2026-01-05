‘बालासाहेब होते तो उल्टा लटकाकर पीटते’, उद्धव गुट पर शिवसेना ने लगाया बड़ा आरोप

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) द्वारा जारी किए गए संयुक्त घोषणापत्र पर भी शाइना एनसी ने तंज कसा। उन्होंने इसे एक फर्जी घोषणापत्र करार दिया और कहा कि यह AAP वाला घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) है। उन्होंने कहा कि इसमें मुफ्त बिजली और हर चीज मुफ्त देने जैसे वादे भरे पड़े हैं। सिर्फ कॉपी-पेस्ट की राजनीति करने से वही हाल होगा, जो आम आदमी पार्टी (AAP) का हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि बीएमसी की सत्ता में पिछले 25 वर्षों में रहने के दौरान उद्धव ठाकरे ने मराठी लोगों के लिए क्या किया, यह बताना चाहिए।