मुंबई

‘बालासाहेब होते तो उल्टा लटकाकर पीटते’, उद्धव गुट पर शिवसेना ने लगाया बड़ा आरोप

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) द्वारा जारी किए गए संयुक्त घोषणापत्र को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 'कॉपी-पेस्ट' बताया है।

2 min read
मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 05, 2026

Uddhav Thackeray Eknath Shinde

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS/File)

मुंबई नगर निगम (BMC Elections 2026) चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता शाइना एनसी ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आदित्य ठाकरे की विचारधारा को पिछड़ी बताते हुए कहा कि अगर आज बालासाहेब ठाकरे जीवित होते, तो वे उन्हें उल्टा लटकाकर पीटते।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शाइना एनसी ने कहा कि अगर बालासाहेब ठाकरे आज जीवित होते, तो वे इस तरह की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे ने राशिद मामू को पार्टी में शामिल किया, गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन में उमर खालिद के साथ खड़े नजर आए।

शिंदे की शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने दावा किया कि कुछ लोग मुंबई की पहचान बदलने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसे कभी सफल नहीं होने देगी। शाइना एनसी ने कहा, "ये लोग मुंबई को 'ममदानी' बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम प्रगतिशील राजनीति के लिए यहां हैं, जबकि वे पिछड़ी सोच और टिप्पणियों तक सीमित रह गए हैं।"

शाइना एनसी ने कहा कि एक तरफ उनकी पार्टी प्रगतिशील राजनीति की बात करती है, तो दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) के नेता ऐसे बयान और कदम उठा रहे हैं जो समाज को पीछे की ओर ले जाने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुंबई की आत्मा और इसकी संस्कृति से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

'ठाकरे भाईयों का मेनिफेस्टो है कॉपी-पेस्ट'

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) द्वारा जारी किए गए संयुक्त घोषणापत्र पर भी शाइना एनसी ने तंज कसा। उन्होंने इसे एक फर्जी घोषणापत्र करार दिया और कहा कि यह AAP वाला घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) है। उन्होंने कहा कि इसमें मुफ्त बिजली और हर चीज मुफ्त देने जैसे वादे भरे पड़े हैं। सिर्फ कॉपी-पेस्ट की राजनीति करने से वही हाल होगा, जो आम आदमी पार्टी (AAP) का हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि बीएमसी की सत्ता में पिछले 25 वर्षों में रहने के दौरान उद्धव ठाकरे ने मराठी लोगों के लिए क्या किया, यह बताना चाहिए।

शाइना एनसी के इस बयान ने मुंबई की राजनीति में उबाल ला दिया है। अब देखना यह है कि शिवसेना (UBT) इस हमले का क्या जवाब देती है। बीएमसी सहित महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी।

Updated on:

05 Jan 2026 02:05 pm

Published on:

05 Jan 2026 01:57 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 'बालासाहेब होते तो उल्टा लटकाकर पीटते', उद्धव गुट पर शिवसेना ने लगाया बड़ा आरोप

