ED-CBI अफसर बनकर बुजुर्ग को किया ‘डिजिटल अरेस्ट’, ट्रांसफर करवाए 58 करोड़ रुपये

मुंबई में एक 72 वर्षीय व्यापारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट के झांसे में फंसाकर 58 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। यह चौंकाने वाला मामला 19 अगस्त को शुरू हुआ, जब पीड़ित व्यापारी को एक अनजान फोन कॉल आया। फोन करने वालों ने खुद को सुव्रतयम और करण शर्मा बताया। इसके बाद उन्होंने कई मोबाइल नंबरों से कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित से संपर्क किया गया। व्हाट्सएप पर भेजे गए फर्जी दस्तावेजों में यह दावा किया गया कि व्यापारी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है।