पति के पीठ पीछे फेसबुक फ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाना पड़ा महंगा, जिंदगी बनी नर्क, क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की फेसबुक पर 38 वर्षीय आरोपी से पहचान हुई थी। धीरे-धीरे यह पहचान बातचीत से आगे बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। इस दौरान आरोपी ने शादीशुदा महिला से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने महिला के निजी पलों के फोटो और वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। इन्हीं फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने पीड़िता के पति और बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण महिला ढाई वर्षों तक चुप रही। इस दौरान आरोपी लगातार उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा।