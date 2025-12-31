लाडकी बहीन योजना में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी का खुलासा, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। खुलासे में सामने आया है कि 12,900 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इस योजना का अवैध रूप से लाभ उठाया है। भाजपा नीत महायुती सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देना था। लेकिन RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, 12,915 सरकारी कर्मचारी अपात्र होने के बावजूद हर महीने इस राशि का लाभ उठा रहे थे।