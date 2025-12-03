पद्मश्री का लालच, राज्यसभा का सपना… फेक महिला IAS ने किया बड़ा कांड, नेताओं को बनाया शिकार

छत्रपति संभाजीनगर शहर सहित पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा देने वाली फर्जी आईएएस अधिकारी कल्पना भागवत (Fake IAS officer Kalpana Bhagwat) मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में इस मामले में और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कल्पना भागवत ने खुद को ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बताकर नेताओं और प्रभावशाली लोगों को पद्मश्री पुरस्कार और राज्यसभा भेजने तक का झांसा दिया। इसी बहाने उसने उनसे बड़ी रकम ऐंठी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस जालसाजी में उसका साथी डिंपी भी शामिल था, जो पहले दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकारी का ड्राइवर रहा है। डिंपी खुद भी लोगों को प्रतिष्ठित पुरस्कार और राज्यसभा भेजने का दावा करता था और पैसों की वसूली में सक्रिय था।