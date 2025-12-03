Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पद्मश्री का लालच, राज्यसभा का सपना… फेक महिला IAS ने किया बड़ा कांड, नेताओं को बनाया शिकार

Fake IAS officer Kalpana Bhagwat: आरोपी महिला का नाम कल्पना भागवत है, उसने कुछ नेताओं और प्रभावशाली लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिलाने का झांसा दिया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 03, 2025

Fake IAS officer Kalpana Bhagwat case

आरोपी कल्पना भागवत

छत्रपति संभाजीनगर शहर सहित पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा देने वाली फर्जी आईएएस अधिकारी कल्पना भागवत (Fake IAS officer Kalpana Bhagwat) मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में इस मामले में और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कल्पना भागवत ने खुद को ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बताकर नेताओं और प्रभावशाली लोगों को पद्मश्री पुरस्कार और राज्यसभा भेजने तक का झांसा दिया। इसी बहाने उसने उनसे बड़ी रकम ऐंठी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस जालसाजी में उसका साथी डिंपी भी शामिल था, जो पहले दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकारी का ड्राइवर रहा है। डिंपी खुद भी लोगों को प्रतिष्ठित पुरस्कार और राज्यसभा भेजने का दावा करता था और पैसों की वसूली में सक्रिय था।

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, कल्पना भागवत ने छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, हिंगोली और अहमदनगर जिलों के कई नेताओं को अपने जाल में फंसाया। नागपुर के एक नेता को तो राज्यसभा की सीट का लालच देकर ठगा गया।

जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने कल्पना भागवत के संपर्क में रहे 28 लोगों को नोटिस भेजा है। इनमें नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरू का नाम भी शामिल है। सिडको पुलिस ने उनका बयान दर्ज कर लिया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कल्पना भागवत के पास केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के नाम से जारी एक नकली पत्र भी मिला है। इससे साफ है कि वह लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से यह फर्जीवाड़ा चला रही थी। पुलिस को शक है कि इस घोटाले की परतें अभी और खुलेंगी, इसमें कई लोग शामिल हो सकते है।

पुलिस का दावा है कि कल्पना भागवत आईएएस अधिकारी बनकर संभाजीनगर के एक लग्जरी होटल में पिछले छह महीनों से ठहरी थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान में मौजूद व्यक्तियों से भी संबंध है। दिल्ली धमाके के समय वह राजधानी में ही मौजूद थी। जिस होटल के कमरे से उसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी तलाशी के दौरान पुलिस को 2017 का फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र, संदिग्ध आधार कार्ड और कई अहम दस्तावेज मिले थे।

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि उसके बैंक खाते में अफगानिस्तान में मौजूद उसके कथित प्रेमी अशरफ खलील और पाकिस्तान में मौजूद उसके भाई अवेद खलील के खातों से बड़ी रकम भेजी गई थी। पुलिस ने उसके कमरे से 19 करोड़ रुपये का एक चेक और 6 लाख रुपये का दूसरा चेक भी बरामद किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 02:32 pm

Published on:

03 Dec 2025 02:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पद्मश्री का लालच, राज्यसभा का सपना… फेक महिला IAS ने किया बड़ा कांड, नेताओं को बनाया शिकार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र से शादी के बाद सनी देओल ने हेमा मालिनी पर किया था चाकू से हमला? मां प्रकाश कौर ने बताया था सच

When Sunny Deol attacked Hema Malini with knife after Dharmendra wedding mother Prakash Kaur revealed big truth
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की मां ने जब पहली बार हेमा मालिनी से छुपकर की थी मुलाकात, बोलीं- तुम हमेशा…

When Dharmendra Mother secretly First Time came to Meet Hema Malini and said Beta khush raho hamesha
बॉलीवुड

Palash Muchhal: शादी टूटने के बाद क्या प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे पलाश मुच्छल? फोटो पर चर्चा हुई तेज

Did Palash Muchhal meet Premanand ji Maharaj after wedding cancelled with Smriti Mandhana picture viral
बॉलीवुड

एमपी-राजस्थान से आता कच्चा माल, बंटी-बबली घर पर बनाते ड्रग्स, रेड में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद

Drugs Smuggling in Mumbai
मुंबई

रेलवे ने 60 दिन के ब्लॉक की घोषणा की, लंबी दूरी की ये ट्रेनें होंगी प्रभावित, देखें सूची

Mumbai trains affected
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.