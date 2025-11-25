खुद को IAS अधिकारी बताकर रौब झाड़ रही महिला के खाते में विदेशी फंडिंग, एटीएस और IB जांच में जुटी

जांच में सामने आया कि वह लगातार जयपुर और दिल्ली आती-जाती रही। उसने दावा किया कि वह दिल्ली के विद्युत मंत्रालय और गृह विभाग में कई अधिकारियों से मिल चुकी है। वह लोगों को वीजा दिलाने का भरोसा देती थी और खुद को IAS अधिकारी बताकर कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क बना रही थी। उसके पास पुणे के एक पूर्व कुलपति के नाम का एक प्रमाणपत्र भी मिला है। जिसमें महिला को सर्वश्रेष्ठ आईएएस अधिकारी बताया गया है, साथ ही सामाजिक कार्य का जिक्र कर सराहा गया है। फ़िलहाल प्रमाणपत्र की जांच पुलिस कर रही है।