Pune: नकली पुलिस बनकर महिलाओं से बनाया शारीरिक संबंध, गहने-पैसे लेकर फरार! ऐसे फूटा भांडा

महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भोली-भाली महिलाओं को झांसे में लेकर अपने जाल में फंसाता था। वह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उनका भरोसा जीतता, फिर प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करता और उनके पैसे व आभूषण लेकर फरार हो जाता था। पुणे के कई थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज थे। हालांकि भिगवण पुलिस ने आरोपी गणेश शिवाजी कारंडे को फिल्मी अंदाज में अकलूज से गिरफ्तार कर लिया है। कारंडे सोलापुर जिले के मालशिरस तालुका के श्रीपुर का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से करीब तीन लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया है।