बच्चे ने मिर्गी का नाटक किया और 60 सेकंड में 2 लाख गायब… महाराष्ट्र में फिल्मी स्टाइल में चोरी

मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय जेडीसीसी बैंक से मुख्याध्यापक ने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदने और निर्माण मिस्त्री को भुगतान करने के लिए दो लाख रुपये निकाले थे। यह रकम उन्होंने शेख खलील को दिया। शेख खलील ने नकदी अपनी दोपहिया वाहन की डिक्की में रखी और घर की ओर निकल पड़े। वह जैसे ही अपने घर पहुंचे और कंपाउंड में बाइक लगाई तभी चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि शेख तुरंत मदद के लिए बच्चे की ओर दौड़े और जल्दबाजी में बाइक की चाबी बाइक में ही लगी छोड़ दी।