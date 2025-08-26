Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

बच्चे ने मिर्गी का नाटक किया और 60 सेकंड में 2 लाख गायब… महाराष्ट्र में फिल्मी स्टाइल में चोरी

Maharashtra Jalgaon Crime: महाराष्ट्र में एक रिटायर्ड टीचर से फिल्मी अंदाज में 2 लाख रुपये की लूट हुई। इस पूरी वारदात में एक बच्चा भी शामिल था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 26, 2025

filmy style theft in Maharashtra
चोरों ने 60 सेकंड में उड़ाए 2 लाख रुपये

महाराष्ट्र के जलगांव जिले (Jalgaon Crime) के पाचोरा शहर (Pachora) में चोरों ने फिल्मी स्टाइल में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नुरानी नगर इलाके में हुई इस घटना में रिटायर शिक्षक शेख खलील शेख नूरा से दो लाख रुपये लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, शेख खलील सोमवार दोपहर 1 बजे के करीब स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदने और निर्माण कार्य के लिए मिले दो लाख रुपये बैंक से निकालकर अपनी बाइक की डिक्की में रख घर पहुंचे थे। तभी उनके घर के पास ही एक छोटे बच्चे ने अचानक सड़क पर गिरकर फिट (मिर्गी) आने का नाटक किया। बच्चे को देखकर शेख खलील मदद के लिए उसकी ओर दौड़े।

इसी बीच, दो चोर बाइक से वहां पहुंचे और शेख को पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही रिटायर्ड शिक्षक घर के अंदर पानी लेने गए, चोरों ने उनकी बाइक की डिक्की से नकदी निकाल ली और बच्चे समेत तीनों मौके से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें

नाक टूटी, खून बहा… फिर भी पुलिस ने नहीं लिखी FIR! पुणे में सड़क पर गुंडागर्दी, वीडियो देख हो जाएंगे परेशान
मुंबई
Pune Khadki road rage crime video

मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय जेडीसीसी बैंक से मुख्याध्यापक ने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदने और निर्माण मिस्त्री को भुगतान करने के लिए दो लाख रुपये निकाले थे। यह रकम उन्होंने शेख खलील को दिया। शेख खलील ने नकदी अपनी दोपहिया वाहन की डिक्की में रखी और घर की ओर निकल पड़े। वह जैसे ही अपने घर पहुंचे और कंपाउंड में बाइक लगाई तभी चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि शेख तुरंत मदद के लिए बच्चे की ओर दौड़े और जल्दबाजी में बाइक की चाबी बाइक में ही लगी छोड़ दी।

हैरानी की बात है कि पूरा घटनाक्रम महज 60 सेकंड के भीतर घटित हुआ। शेख की शिकायत पर पाचोरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस अनोखी चोरी से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2025 07:29 pm

Published on:

26 Aug 2025 07:19 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बच्चे ने मिर्गी का नाटक किया और 60 सेकंड में 2 लाख गायब… महाराष्ट्र में फिल्मी स्टाइल में चोरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.