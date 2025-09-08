बड़ी खबर! महाराष्ट्र में ONGC प्लांट में लगी भीषण आग, CISF और फायर ब्रिगेड मौके पर

फायर ब्रिगेड के अनुसार, आग दोपहर करीब तीन बजे लगी। इमारत में रहने वाले 36 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से 19 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रोहित अस्पताल में भर्ती सात लोगों में से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दस घायलों को नॉर्दर्न केयर अस्पताल और अन्य को प्रगति व शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।