मुंबई में 5000 करोड़ रुपये का घोटाला! BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने लगाया सनसनीखेज आरोप

मुंबई में आगामी बीएमसी चुनावों से पहले कांग्रेस ने सनसनीखेज आरोप लगाया हैं। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ (Varsha Gaikwad) ने राज्य की महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मलाड में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए बनाई जा रही आवासीय परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने इसे मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा पीएपी घोटाला बताया और मांग की कि इस परियोजना को तुरंत रद्द कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।