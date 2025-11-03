Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में 5000 करोड़ रुपये का घोटाला! BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने लगाया सनसनीखेज आरोप

Land Scam in Mumbai: मुंबई की मलाड पीएपी परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला होने का दावा कांग्रेस ने किया है और भाजपा सरकार पर बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 03, 2025

Maharashtra Politics

मुंबई में 5000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ- कांग्रेस (Photo: FB)

मुंबई में आगामी बीएमसी चुनावों से पहले कांग्रेस ने सनसनीखेज आरोप लगाया हैं। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ (Varsha Gaikwad) ने राज्य की महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मलाड में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए बनाई जा रही आवासीय परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने इसे मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा पीएपी घोटाला बताया और मांग की कि इस परियोजना को तुरंत रद्द कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने नियमों को दरकिनार कर बिल्डर को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाया। उनके अनुसार, सरकार ने संजय गांधी नेशनल पार्क से सटे ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) को आवासीय क्षेत्र में बदल दिया और उसे पुलिस क्वार्टर के लिए आरक्षित घोषित किया, लेकिन बाद में उसी जमीन पर एक विशाल पीएपी परियोजना खड़ी कर दी गई।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मलाड पूर्व की 8.71 लाख वर्गफुट जमीन को 2018 में नो डेवलपमेंट जोन में चिह्नित किया गया था। यह इलाका पहाड़ी और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है, जहां सड़क और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।

गायकवाड़ ने बताया कि 12 मई 2023 को राज्य सरकार ने नया आदेश जारी कर नो डेवलपमेंट जोन को आवासीय क्षेत्र में बदल दिया और उसे पुलिस आवास के लिए आरक्षित कर दिया गया। लेकिन, पुलिस क्वार्टर बनाने की बजाय बिल्डर ने 20 जून 2023 को बीएमसी की निविदा में हिस्सा लेकर 13,347 पीएपी फ्लैटों के निर्माण का ठेका हासिल किया। इसके बदले में बिल्डर को भूमि टीडीआर, निर्माण टीडीआर और क्रेडिट नोट खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिली।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आवास के लिए 3.48 लाख वर्गफुट जमीन तय की गई थी, जबकि पीएपी के लिए 5.23 लाख वर्गफुट जमीन दी गई। नियमों के अनुसार, पहले पुलिस क्वार्टर तैयार कर बीएमसी को सौंपे जाने थे, लेकिन बिल्डर के फायदे के लिए इस नियम को बदल दिया गया और 17 अगस्त 2023 को शहरी विकास विभाग ने दोनों प्रोजेक्ट को साथ-साथ विकसित करने की मंजूरी दे दी।

गायकवाड़ के मुताबिक, बीएमसी की तकनीकी समिति ने एक पीएपी फ्लैट की कीमत 32.21 लाख रुपये (जीएसटी छोड़कर) आंकी थी, जबकि बिल्डर ने 58.18 लाख रुपये (जीएसटी सहित) की मांग की। इतना ही नहीं, उसने प्रति यूनिट 44 लाख रुपये अतिरिक्त ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ के रूप में मांगे।

कांग्रेस नेता ने कहा, जानबूझकर की गई देरी के कारण जमीन की कीमतों में 58 फीसदी तक बढ़ोतरी हो गई, जिससे डेवलपर का प्रीमियम 4,299 करोड़ से बढ़कर 4,741 करोड़ रुपये हो गया। जबकि अभी तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है, बीएमसी ने पहले ही 948 करोड़ रुपये के क्रेडिट नोट जारी कर दिए और 10.44 लाख वर्गफुट जमीन सौंप दी।

गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि यह परियोजना अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में बनाई जा रही है। इस परियोजना को महत्वपूर्ण परियोजना घोषित कर बीएमसी ने लगभग सभी विकास शुल्क और प्रीमियम माफ कर दिए, जिससे नगर निगम (BMC) को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि बिल्डर ने बिना काम पूरा किए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 08:53 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में 5000 करोड़ रुपये का घोटाला! BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने लगाया सनसनीखेज आरोप

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! पता चल गई अक्टूबर की किस्त जमा होने की तारीख

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई

स्मृति मंधाना के लिए धड़क उठा बॉलीवुड डायरेक्टर का दिल, भारत की जीत के बाद खुलेआम किया प्यार का इजहार!

Smriti Mandhana Boyfriend Tattoo Photo (1)
बॉलीवुड

तेरे पिता को मार दूंगा… नाबालिग छात्रा को धमकाकर कॉलेज से ले गया लॉज, फिर की हैवानियत

Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुंबई

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं…

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं...
बॉलीवुड

‘Haq’ एक्टर इमरान हाश्मी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, ‘मेरे बेटे को मेरे इस किरदार से होती है शर्मिंदगी’

Emraan Hashmi
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.