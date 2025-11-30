Nashik: फोटो के साथ स्टेटस रखा, फिर हुआ अनर्थ… एक ही घर में चार शव मिलने से हड़कंप

महाराष्ट्र के नासिक जिले (Nashik Crime) में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवला तालुका के फुलेमालवाडी में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रविवार सुबह इस घटना का पता चला। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि गोविंदा ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की, उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि घटना के सही कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा।