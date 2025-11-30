Nashik: फोटो के साथ स्टेटस रखा, फिर हुआ अनर्थ… एक ही घर में चार शव मिलने से हड़कंप

स्टेटस रखकर परिवार ने मौत को लगाया गले (Photo: IANS/file)
महाराष्ट्र के नासिक जिले (Nashik Crime) में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवला तालुका के फुलेमालवाडी में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रविवार सुबह इस घटना का पता चला। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि गोविंदा ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की, उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि घटना के सही कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, होमगार्ड कांस्टेबल 41 वर्षीय गोविंदा बालकृष्ण शेवाले ने अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों की जान लेने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सुराग गोविंदा का आखिरी व्हॉट्सऐप स्टेटस है, जिसमें उसने चारों की फोटो के साथ ‘भावपूर्ण श्रद्धांजलि’ लिखा था। यह स्टेटस देखकर उसके छोटे भाई को शक हुआ और उसने तुरंत रिश्तेदारों को सूचना दी। जब सभी घर पहुंचे, तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था।
घर के अंदर पत्नी कोमल (37 वर्ष), बेटी खुशी (8 वर्ष) और तीन साल के बेटे श्याम के शव बिस्तर पर पड़े मिले। पास ही गोविंदा का शव फंदे पर लटका हुआ था। घटनास्थल की स्थिति देखकर यह संदेह और प्रबल हो गया कि यह घटना पूर्व नियोजित हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच के लिए नासिक संभागीय फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। शवों पर किसी झड़प या चोट के निशान नहीं थे।
घटना के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण तब हो गया जब गोविंदा के ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के भाई और मां पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और संबंधित लोगों को हिरासत में लिया है।
चारों शवों को देवला ग्रामीण अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। देवला पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत जुटा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि यह हत्या है या आत्महत्या। इस दर्दनाक घटना के पीछे असल वजह क्या थी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग