गरबा में आने वाले मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराएं… ‘लव जिहाद’ पर ये क्या बोल गए भाजपा के मंत्री

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane on love Jihad in Garba) ने आरोप लगाया कि नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम ‘लव जिहाद’ का ‘केंद्र’ बन रहे हैं। भाजपा नेता ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा गरबा आयोजकों को प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेजों की जांच करने के दिए गए परामर्श का खुलकर समर्थन भी किया। राणे के इस बयान ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।
मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री राणे ने कहा, “इसमें गलत क्या है? मेरी जानकारी में इस्लाम मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। ऐसे में मुसलमान गरबा में क्यों शामिल होंगे? मुझे इसका सिर्फ एक कारण दिखता है और वह है लव जिहाद। वे झूठी पहचान से आते हैं और हमारी महिलाओं को परेशान करते हैं। लव जिहाद की शुरुआत ऐसे आयोजनों से होती है।”
भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि गरबा आयोजन अब लव जिहाद का अड्डा बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "गरबा आयोजन लव जिहाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। विहिप की मांग जायज है। अगर कोई अब भी गरबा में आता है, तो उसका धर्म परिवर्तन कराएं क्योंकि वह ऐसे आयोजनों में शामिल होकर साबित कर रहा है कि वह हिंदू बनने के लिए तैयार है। हम संगठनों से धर्मांतरण प्रक्रिया की तैयारी करने को कहेंगे। आखिरकार कभी हम सब हिंदू ही थे।"
गौरतलब है कि गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो नवरात्र उत्सव से जुड़ा है। इस साल नवरात्र सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो गया है। वहीं, दक्षिणपंथी संगठन लंबे समय से गरबा कार्यक्रमों में ‘लव जिहाद’ होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम पुरुष गरबा उत्सव में आते हैं और अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। फिर शादी के जरिए उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बहलाते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर भी करते हैं।