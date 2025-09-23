गरबा में आने वाले मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराएं… ‘लव जिहाद’ पर ये क्या बोल गए भाजपा के मंत्री

गौरतलब है कि गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो नवरात्र उत्सव से जुड़ा है। इस साल नवरात्र सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो गया है। वहीं, दक्षिणपंथी संगठन लंबे समय से गरबा कार्यक्रमों में ‘लव जिहाद’ होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम पुरुष गरबा उत्सव में आते हैं और अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। फिर शादी के जरिए उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बहलाते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर भी करते हैं।