Gautami Patil: लावनी डांसर गौतमी पाटील की कार का भीषण एक्सीडेंट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल

गौतमी पाटील लावनी डांस के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और फैशन के लिए जानी जाती हैं। वह महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जगत में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सोलापुर की रहने वाली गौतमी ने अपने जोशीले नृत्य, भावपूर्ण हावभाव और मंच पर की जाने वाली ऊर्जावान लावनी डांस से दर्शकों का दिल जीता है। ग्रामीण भागों में उनके कार्यक्रमों की खास धूम रहती है। हाल ही में उन्होंने मराठी फिल्म जगत में भी कदम रखा है। वह कई गानों में भी नजर आ चुकी हैं। हालांकि पाटील पर लावनी के नाम पर अश्लील डांस करने के आरोप भी लगते रहे है।