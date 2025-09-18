PM मोदी के जन्मदिन पर बेटियों को तोहफा, सांसद ने 42 नवजातों को दी सोने की अंगूठी

इस पहल के बारे में बताते हुए राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक ने कहा कि समाज में आज भी बेटियों के जन्म को लेकर नकारात्मक सोच बनी हुई है। उसी सोच को बदलने और बेटी का जन्म एक आशीर्वाद है, यह संदेश देने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और लाडकी बहिन जैसी कई योजनाएं चला रहे हैं। महाडिक ने कहा कि यह एक दिवसीय प्रयोग उसी तर्ज पर किया जा रहा है।