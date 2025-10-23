महाराष्ट्र: घर में घुसकर किशोरी का यौन उत्पीड़न, लोहे की रॉड से पीटा; छेड़छाड़ की शिकायत करने पर हत्या

प्रतीकात्मक तस्वीर
महाराष्ट्र में दिवाली के दौरान बेटियों से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाओं ने सनसनी फैला दी है। ठाणे जिले के नवी मुंबई के सानपाडा इलाके में एक 18 वर्षीय किशोरी के घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न और मारपीट करने के आरोप में चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं, वाशिम जिले में छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई।
सानपाडा पुलिस के अनुसार, सोमवार की देर रात एकतरफा प्यार करने वाला युवक अपने तीन साथियों के साथ पीड़ित किशोरी के घर में घुस गया। आरोपी ने युवती को गलत तरीके से छुआ और जब लड़की ने विरोध किया, तो उसे लोहे की रॉड से पीट दिया। हमलावरों ने पीड़िता के भाई के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत यौन उत्पीड़न, मारपीट और घर में जबरन घुसने के आरोपों में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
वहीं, वाशिम जिले के आमखेड गांव में दिवाली पाडवा के दिन छेड़छाड़ की शिकायत से नाराज एक गुट ने चव्हाण परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने चाकू और पत्थरों से हमला कर शिकायतकर्ता फुलयंती नेमीचंद चव्हाण (उम्र 52) के बेटे अविनाश की हत्या कर दी, जबकि उसके पति, दूसरा बेटा और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस मामले में पुलिस ने राजू पवार, दादाराव पवार, पवन चव्हाण, अजय चव्हाण और अशोक पद्मार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। ऐन दिवाली पर हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है।
