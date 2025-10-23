महाराष्ट्र: घर में घुसकर किशोरी का यौन उत्पीड़न, लोहे की रॉड से पीटा; छेड़छाड़ की शिकायत करने पर हत्या

सानपाडा पुलिस के अनुसार, सोमवार की देर रात एकतरफा प्यार करने वाला युवक अपने तीन साथियों के साथ पीड़ित किशोरी के घर में घुस गया। आरोपी ने युवती को गलत तरीके से छुआ और जब लड़की ने विरोध किया, तो उसे लोहे की रॉड से पीट दिया। हमलावरों ने पीड़िता के भाई के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत यौन उत्पीड़न, मारपीट और घर में जबरन घुसने के आरोपों में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।