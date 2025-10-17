Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

सरकारी कर्मचारियों की मौज, 34000 रुपये दिवाली बोनस का ऐलान, जानें किसे मिलेगी कितनी रकम

Diwali Bonus : नवी मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों को 34,500 रुपये का दिवाली बोनस मिलेगा। इस का फायदा हजारों अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को होगा।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 17, 2025

Diwali Bonus

दिवाली बोनस का ऐलान (File Photo)

दिवाली से पहले हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की खुशखबरी आई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे महानगरपालिकाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की।

मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बार 31 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। पिछले वर्ष 2023 में यह राशि 26 हजार रुपये और 2024 में 29 हजार रुपये थी। इस बोनस से मुंबई महानगरपालिका पर कुल 285 करोड़ रुपये का आर्थिक भार पड़ेगा। बोनस का लाभ मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी, अनुदानित निजी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अध्यापक विद्यालय और शिक्षण सेवक सहित कई कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को 14,000 रुपये और बालवाड़ी शिक्षिका व सहायिकाओं को 5,000 रुपये भाईदूज तोहफा के तौर पर दिया जाएगा।

ठाणे महानगरपालिका के कर्मचारियों को 24,500 रुपये बोनस मिलेगा। इसका लाभ 9,221 कर्मचारियों को होगा। इसमें ठाणे महापालिका के 6,059 कर्मचारी, शिक्षा विभाग के 774 कर्मचारी, परिवहन विभाग के 1,400 नियमित कर्मचारी और अन्य 988 कर्मचारी शामिल हैं। पिछले वर्ष ठाणे महापालिका के कर्मचारियों को 24 हजार रुपये का बोनस मिला था, इस बार इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

नवी मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों को 34,500 रुपये का सानुग्रह अनुदान मिलेगा। इसमें नवी मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। वहीँ, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त और सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले संविदा कर्मचारियों को भी 28,500 रुपये मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं को 18,500 रुपये मिलेंगे।   

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 03:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सरकारी कर्मचारियों की मौज, 34000 रुपये दिवाली बोनस का ऐलान, जानें किसे मिलेगी कितनी रकम

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mr.Beast के साथ एक फ्रेम में दिखें तीनों खान, क्या साथ मिलकर करने वाले है कुछ बड़ा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Mr.Beaast के साथ एक फ्रेम में दिखें तीनों खान, क्या साथ मिलकर करने वाले है कुछ बड़ा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
बॉलीवुड

अपने बाप से पूछना कौन हूं मैं- जब भरी महफिल में इस एक्टर ने सलमान का तोड़ा था घमंड

Rajkumar-Salman Khan Controversy
बॉलीवुड

इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार, इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार

इन नजदीकियों ने रिश्तों को किया तार-तार, इस 1 घंटे 53 मिनट की कहानी में प्यार की सारी हदें हुई पार
बॉलीवुड

दारोगा से बने नगर निगम आयुक्त, अब 10 लाख की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा, कौन है संतोष खांडेकर?

Jalna Mahapalika commissioner Santosh Khandekar
मुंबई

CID 2 फेम एक्टर पार्थ समथान की पोस्ट से डरे फैंस, इमोशनल होकर लिखा- नाम याद रखना…

Parth Samthaan cry and post on his low phase
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.