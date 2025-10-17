सरकारी कर्मचारियों की मौज, 34000 रुपये दिवाली बोनस का ऐलान, जानें किसे मिलेगी कितनी रकम

मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बार 31 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। पिछले वर्ष 2023 में यह राशि 26 हजार रुपये और 2024 में 29 हजार रुपये थी। इस बोनस से मुंबई महानगरपालिका पर कुल 285 करोड़ रुपये का आर्थिक भार पड़ेगा। बोनस का लाभ मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी, अनुदानित निजी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अध्यापक विद्यालय और शिक्षण सेवक सहित कई कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को 14,000 रुपये और बालवाड़ी शिक्षिका व सहायिकाओं को 5,000 रुपये भाईदूज तोहफा के तौर पर दिया जाएगा।