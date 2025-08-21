Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मोटी तनख्वाह…फिर भी हड़पी लाडली बहना की रकम! 1183 महिला कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत 21 से 65 साल की गरीब महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। इस योजना पर राज्य सरकार सालाना करीब 50,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 21, 2025

Ladki Bahin Yojna good news
Maharashtra Ladli Behna Yojana Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme :महाराष्ट्र चुनाव में महायुति सरकार की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस योजना का लाभ जिला परिषद की 1000 से ज्यादा महिला कर्मचारियों ने गलत तरीके से उठाया है। हाल ही में सामने आए खुलासे के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने जिला परिषद को 1183 महिला कर्मचारियों की सूची भेज दी है और महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ अयोग्य लोग और यहां तक कि पुरुष भी लाभार्थियों की सूची में शामिल पाए गए। इस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर नियमों का उलंघन करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जल्द रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें

लाडली बहनों को झटका! 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम कटे, सामने आई ये वजह
मुंबई
Ladli Behna Yojana Updates

12000 पुरुषों के खाते भी जांच के दायरे में

इस बीच, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि सरकार 12,000 ऐसे पुरुषों के खातों की भी जांच कर रही है जिनमें कथित तौर पर लाडकी बहन योजना की राशि जमा की गई थी।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम यह सत्यापित कर रहे हैं कि कहीं परिवार की महिला सदस्य की राशि घर के पुरुष सदस्य के खाते में तो नहीं जा रही। कुछ लोग यह साबित करना चाहते हैं कि यह योजना खराब है, लेकिन सरकार इसे पारदर्शी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि बीजेपी नीत महायुति सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1 जुलाई 2024 से हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक 13 किस्तों के कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं। इस योजना से राज्य सरकार पर प्रत्येक वर्ष करीब 50,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अभी योजना के करीब 2.25 करोड़ पात्र लाभार्थी हैं।

26 लाख संदिग्ध लाभार्थी

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन कई तरह के फर्जीवाड़े सामनें आने के बाद सरकार अब लगभग 26 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की घर-घर जांच करवा रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने संदिग्ध अपात्र आवेदकों की एक सूची तैयार की है और जमीनी स्तर पर जांच शुरू की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले की रिपोर्टों में सामने आया था कि लगभग 14,000 पुरुषों ने 10 महीनों में 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान इस योजना के तहत प्राप्त किया था। जबकि पुरुष इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है। वहीँ, एक अन्य जांच में 2,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी योजना का अनुचित लाभ उठाते पाया गया। सरकार फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लाभार्थियों के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। इसके तहत केवल उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जो इन मापदंडों पर खरी उतरती हैं। जो इस प्रकार हैं- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह महाराष्ट्र की निवासी महिला होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। जिन महिलाओं के घर में ट्रैक्टर छोड़कर कोई और चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2025 02:31 pm

Published on:

21 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मोटी तनख्वाह…फिर भी हड़पी लाडली बहना की रकम! 1183 महिला कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.