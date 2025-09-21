Navratri Rain Alert: 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश बरपाएगी कहर! मॉनसून को लेकर आई नई अपडेट

देश से मानसून 2025 की विदाई शुरू हो चुकी है। हालांकि देश के कई हिस्सों में मानसून के अभी सक्रीय होने से झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लौटते मानसून का रौद्र रूप अभी पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जहां भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र से मानसून की वापसी की बारिश अक्टूबर के पहले हफ्ते से जोर पकड़ेगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र (LPA) बनने की वजह से सितंबर के आखिरी तक मुंबई समय राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बीच, मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार से पांच दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका हैं।