22, 23, 24 अक्टूबर को आंधी-बारिश बरपाएगी कहर! IMD ने कहा- एक साथ बना है दो कम दबाव का क्षेत्र

Weather Update : देशभर से दक्षिण-पश्चिम मानसून ने भले ही विदाई ले ली हो, लेकिन महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र (LPA) के कारण मूसलाधार बारिश होगी। महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) में अगले पांच दिनों तक आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग (IMD) ने कोकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।