कुलिश जन्मशती वर्ष

दिल का दौरा पड़ने से वरिष्ठ नेता का निधन, गमगीन हुए शरद पवार, कहा- निष्ठावान कार्यकर्ता खो दिया

Former MLA Rajiv Deshmukh Passes Away : पूर्व विधायक राजीव देशमुख का निधन हो गया है। वह चालीसगांव विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक रह चुके है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 21, 2025

Rajiv Deshmukh death

वरिष्ठ NCP नेता राजीव देशमुख का निधन, शरद पवार ने जताया दुख

महाराष्ट्र की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजीव देशमुख का मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। इस खबर से महाराष्ट्र के सियासी गलियारें में शोक की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह राजीव देशमुख की अचानक तबीयत खराब हुई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली।

राजीव देशमुख चालीसगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं और लंबे समय से यहां की राजनीति में सक्रिय थे। शांत, संयमी और शालीन स्वभाव के कारण उन्हें पूरे जिले में एक सम्मानित नेता के रूप में जाना जाता था।

देशमुख ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत चालीसगांव नगरपालिका चुनावों से की थी। इसके बाद उन्होंने 2009 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद अगले दो चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वे पार्टी से जुड़े रहे और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

पिछले कुछ समय से उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसी कारण उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उस चुनाव में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के उम्मीदवार उन्मेश पाटील को समर्थन दिया था।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में हुई फूट के दौरान जब कई नेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ चले गए, तब राजीव देशमुख ने शरद पवार के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। उन्हें शरद पवार का निकट सहयोगी माना जाता था और पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी तक सौंपी थी।

स्थानीय राजनीति में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम चर्चा में था, लेकिन उससे पहले ही उनकी असमय मृत्यु ने सभी को झकझोर कर दिया।

उनके निधन से चालीसगांव और पूरे जलगांव जिले में शोक का माहौल है। नेताओं ने राजीव देशमुख का अचानक दुनिया छोड़कर जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया है।

शरद पवार ने एक्स पर लिखा, “मेरे सहयोगी और चालीसगांव विधानसभा के पूर्व विधायक राजीव देशमुख के निधन का समाचार बेहद अप्रत्याशित है। मेयर से लेकर विधायक तक की उनकी राजनीतिक यात्रा में आम जनता से जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। संगठन को मजबूत करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक उन्होंने जनता के बीच जो सम्मानजनक छवि बनाई, वह वास्तव में गर्व की बात है। पार्टी ने उनके रूप में एक जनप्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता खो दिया है। देशमुख परिवार के दुख में हम सभी सहभागी हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।“

21 Oct 2025 08:35 pm

