दिल का दौरा पड़ने से वरिष्ठ नेता का निधन, गमगीन हुए शरद पवार, कहा- निष्ठावान कार्यकर्ता खो दिया

शरद पवार ने एक्स पर लिखा, “मेरे सहयोगी और चालीसगांव विधानसभा के पूर्व विधायक राजीव देशमुख के निधन का समाचार बेहद अप्रत्याशित है। मेयर से लेकर विधायक तक की उनकी राजनीतिक यात्रा में आम जनता से जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। संगठन को मजबूत करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक उन्होंने जनता के बीच जो सम्मानजनक छवि बनाई, वह वास्तव में गर्व की बात है। पार्टी ने उनके रूप में एक जनप्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता खो दिया है। देशमुख परिवार के दुख में हम सभी सहभागी हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।“