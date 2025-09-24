Patrika LogoSwitch to English

27, 28, 29 सितंबर को धुआंधार बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया लो प्रेशर एरिया, मौसम विभाग ने क्या कहा?

Navratri Rain Alert: मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के गढ़चिरौली, गोंदिया और चंद्रपुर जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का भी अनुमान है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 24, 2025

Maharashtra Rain Alert
भारी बारिश की चेतावनी (पत्रिका फोटो)

Maharashtra Weather Update: मौसम विभाग (IMD) ने आज (24 सितंबर) महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी इलाके, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र में आज अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। जबकि विदर्भ क्षेत्र के गढ़चिरौली, गोंदिया और चंद्रपुर जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

LPA बढ़ाएगा बारिश का जोर

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्‍चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बना हुआ है और 25 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बनने की संभावना है।

बारिश की होगी जोरदार वापसी- IMD

इन प्रणालियों के प्रभाव में 25 से 29 सितंबर 2025 के दौरान कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की एक नई लहर चलने की संभावना है।

मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अगले 7 दिनों तक (24 सितंबर को छोड़कर) कोंकण और गोवा में 25 से 29 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश/तूफान के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र मैं 26 से 29 सितंबर तक और मराठवाडा मै 27 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है।

वहीँ, 26 से 29 सितंबर के दौरान मुंबई समेत पूरे कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और 27 सितंबर को मराठवाडा में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश (120 से 200 मिमी बारिश) की संभावना है।

मुंबई पर ये हफ्ता भारी!

मौसम के जानकरों की मानें तो 27-29 सितंबर के दौरान मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश का संकेत मिल रहा हैं। क्योंकि निम्न दबाव का प्रक्षेप पथ (LPA Trajectory) दक्षिण की ओर बढ़ने के कारण मुंबई के करीब से गुजरेगा। इस दौरान आस-पास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, लेकिन इस सप्ताहांत मुंबई पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है।

बता दें कि पिछले दो हफ्तों की भारी बारिश के चलते मुंबई ने सितंबर महीने के अपने औसत बारिश को पार कर लिया है। सांताक्रूज मौसम केंद्र पर 410 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि औसत 380 मिमी है। वहीँ, पूरे मानसून सीजन की बात करें तो 1 जून से अब तक उपनगरों में 2923.4 मिमी और कोलाबा तटीय मौसम केंद्र पर 1959.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

