27, 28, 29 सितंबर को धुआंधार बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया लो प्रेशर एरिया, मौसम विभाग ने क्या कहा?

Maharashtra Weather Update: मौसम विभाग (IMD) ने आज (24 सितंबर) महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी इलाके, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी चेतावनी दी है।