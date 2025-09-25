Rain Alert: 27 से 29 सितंबर तक रहें सतर्क! बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि 25 से 29 सितंबर के दौरान विदर्भ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र विदर्भ को प्रभावित करेगा। इससे अगले पांच दिनों के दौरान विदर्भ में तूफान और तेज हवाएं 30-50 किमी प्रति घंटे तक की गति से चलते की संभावना है।