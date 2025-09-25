Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Rain Alert: 27 से 29 सितंबर तक रहें सतर्क! बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान, IMD ने जारी की चेतावनी

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3-4 दिनों तक महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गरज के साथ बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 25, 2025

Maharashtra Heavy Rain
Maharashtra Heavy Rain Alert

Maharashtra Heavy Rain: महाराष्ट्र में शुक्रवार से बारिश का जोर बढ़ने वाला है। लो प्रेशर एरिया (LPA) के प्रभाव से मुंबई समेत पूरे कोंकण तट पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ में तूफानी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को धुले, नंदुरबार और जलगांव को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि शनिवार को 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 सितंबर को विदर्भ, 26 से 30 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा; 27 सितंबर को मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है तथा 27 और 28 सितंबर को कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में 25 सितंबर को सुबह साढ़े 8 बजे तक विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश (70 से 110 मिमी) दर्ज की गई है। आईएमडी ने बताया कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में; 25-28 सितंबर के दौरान मराठवाडा में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ तूफान की संभावना है।

मौसम विभाग ने 27 सितंबर को मराठवाडा में और 29 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीँ, 27 और 28 सितंबर को कोकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

आईएमडी के अनुसार, 27 और 28 सितंबर को कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (210 मिमी से ज्यादा) हो सकती है। 25 सितंबर को विदर्भ में, 29 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और 27 सितंबर को मराठवाडा में अलग-अलग स्थानो पर बहुत भारी बारिश (120-200 मिमी) की संभावना है।

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि 25 से 29 सितंबर के दौरान विदर्भ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र विदर्भ को प्रभावित करेगा। इससे अगले पांच दिनों के दौरान विदर्भ में तूफान और तेज हवाएं 30-50 किमी प्रति घंटे तक की गति से चलते की संभावना है।

मुंबई

